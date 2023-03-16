Выживший под Угледаром российский морпех: Видел, как наши разлетаются словно фейерверк 1 16.03.2023, 8:23

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фото: reuters

Командование врало 155-й бригаде, что «потерь нет».

Мобилизованный россиянин Александр Кукушкин, выживший при штурме Угледара, откровенно рассказал о пережитом аде. Российский «мобик» из 155-й бригады морской пехоты ВС РФ рассказал о том, как командование бросило их в самоубийственный штурм Угледара. Потери там у его бригады были колоссальные.

Видеооткровения Кукушкина опубликовала в Telegram Ксения Собчак.

Мобилизованный пожаловался на то, что командование им постоянно врало. Так, офицеры сначала рассказывали, что они будут держать вторую линию фронта, после чего бросили в самое пекло - на Угледар.

Врали командиры им и о том, что первая группа взвода, отправленная на штурм, успешно закрепилась.

«Очень много парней погибло в том наступлении, очень много раненых. Нашу роту поделили на 3 взвода. Первый заезжал вечером в 8 часов… Нам сказали, что первый взвод приехал и закрепился, «потерь нет». Мы заезжали в 2 часа дня на следующий день на двух БМП. По нам сразу прилетело при подъезде к Павловке, я сидел во второй БМП. Прилетело сразу в первую. Я просто увидел, как ребята разлетаются, мясной фейерверк. Это было полнейшим шоком для нас всех. В суматохе не понимали, что делать. Кто-то побежал в поле, кто-то в дома. Некоторые уходили к лесополосе. Мы остались без командования… Никто не знал, что делать. По нам начали отрабатывать минометы. Все просто хотели жить», - рассказал оккупант.

Он отметил, что по итогу штурма от их группировки почти ничего не осталось. Цифры он назвать не смог, так как многие «двухсотые», с его слов, до сих пор числятся пропавшими без вести.

Кукушкину повезло выжить. Он получил контузию под Угледаром, но смог выбраться. Три недели пролежал без лечения в клинике, после чего его снова отправили воевать, несмотря на наличие трех несовершеннолетних детей.

«Я не хочу сказать, что не хочу служить, не хочу воевать… Я не отказывался. Просто, увидев то, что там происходит, я понял, что могу погибнуть и мои дети останутся без отца», - заявил «мобик».

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