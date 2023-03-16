В Беларуси изменили правила пользования служебными автомобилями 5 16.03.2023, 8:27

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Новшества начали действовать с сегодняшнего дня.

Правительство изменило правила использования служебными автомобилями. Постановление Совмина №179 от 14 марта сегодня официально опубликовано на Национальном правовом интернет-портале.

Документом вводятся понятия «выездного мероприятия» и «централизованной доставки». Под первым мероприятием понимается мероприятие, проводимое за пределами населенного пункта, в котором расположено юрлицо, направляющее своих работников, об участии в котором стало известно не позднее чем за два рабочих дня до даты проведения. Под централизованной доставкой понимается доставка не менее четырех участников такого мероприятия. Делается исключение для юрлиц, в уставных фондах которых менее 50% акций находится в госсобственности.

Правительство установило, что организация централизованной доставки осуществляется, как правило, юридическим лицом, ответственным за проведение выездного мероприятия.

При этом использование служебных легковых автомобилей, закрепленных за республиканскими органами госуправления, местными органами и другими госорганизациями, если они не являются организаторами мероприятия, допускается «исключительных случаях, связанных с особенностями рабочего графика лиц, направляемых (командируемых) для участия в выездном мероприятии».

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