Последнее предупреждение Путину 1 16.03.2023, 8:32

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Пекин проснулся и хочет действовать.

Глава Китая Си Цзиньпин может встретиться с главами России, Украины и США. Первые два визита пока не подтверждены официально, их анонсируют только СМИ. Что касается встречи с Джо Байденом, то это подтверждение прозвучало из уст самого президента. На фоне последних «тектонических сдвигов» в геополитике Пекин проснулся и намерен стать реальным игроком.

Может ли глава Поднебесной сделать «последнее китайское предупреждение» главе государства-террориста? Однозначного ответа на этот вопрос пока нет, потому что традиционно внешняя политика Пекина достаточно многовекторна и учитывает множество факторов. В частности, Пекину нужна ослабленная, но относительно стабильная Россия. Как и Запад, он не заинтересован в коллапсе на территории РФ и так же хочет прогнозируемой России. Что касается Украины, то в Пекине уже прошли точку невозврата и осознали, что наша страна существует, будет существовать и готова отстаивать себя.

Такое мнение в эксклюзивном интервью obozrevatel.com высказал министр иностранных дел Украины в 2014-2019 годах Павел Климкин.

– Си Цзиньпин намерена посетить Путина, затем Зеленского, затем Байдена. Допускаете ли вы, что он может сделать «последнее китайское предупреждение» главе Кремля?

– Я смогу прокомментировать это только когда мы получим подтверждение этих планов. Мы знаем о возможности визита Си Цзиньпина в Москву сразу после его переизбрания. Тем не менее, необходимо посмотреть на подлинные подтверждения.

Я уверен, что Си приедет в Россию только тогда, когда получит от этого выгоды. Он получил выгоды на Ближнем Востоке. Китай инициировал возобновление отношений между Саудовской Аравией и Ираном. Пока это спектакль, но очень важный спектакль для того, чтобы представить Китай как нового геополитического игрока.

Поскольку Китай проснулся и хочет стать реальным игроком. Он понимает, что началось определенное движение, определенные тектонические сдвиги, и просто сидеть и ничего не делать уже нельзя.

Теперь Китай чувствует такую же возможность в Москве. Для Путина нефть и газ – это номер один. Хотя это и китайская головная боль. Сегодня Пекин и Москва – это определенная система двойных звезд. Но китайская звезда даже не в десять, а в пятнадцать или двадцать раз больше российской.

Конечно, Си выгодна слабая Россия. Но Си также выгодно, чтобы на этом российском пространстве была стабильность, ведь пока это его партнер и там он получает ресурсы. В этом и состоит ключевой фактор на сегодняшний день.

Я думаю, что Си также будет осторожно говорить о планах Путина на будущее, о выборах 2024 года. Здесь как раз интерес Китая и интерес Запада каким-то образом совпадают. Им нужна более слабая Россия, но в то же время они не хотят коллапса на территории РФ. Они хотят сделать так, чтобы события в России были предсказуемыми – то ли речь идет о перезагрузке, то ли о другом развитии событий.

Следовательно, этот визит действительно важен.

– В последнее время мы видели усиление противостояния между Китаем и Соединенными Штатами, и сейчас Си Цзиньпин собирается ехать к Байдену. Может ли этот визит быть связан с определенными ультиматумами, условиями и т.п., или наоборот можно ожидать ослабления конфронтации?

– Прежде всего, нам нужно получить четкие подтверждения встречи Си Цзиньпина и Байдена. Обсуждаются разные варианты. Китайцы придерживаются очень жесткой позиции, что они не хотят какой-либо антикитайской коалиции в Азии вроде нового НАТО. Сейчас идут разговоры о том, как сдерживать – подчеркиваю, пока сдерживать – Китай. Это и сфера безопасности, и технологическая сфера.

– Мы знаем и видим это из многочисленных заявлений Путина, что он до сих пор считает Украину не субъектом, а объектом международных отношений и убежден, что говорить об Украине нужно с Западом, США, а не с самой Украиной. Не считаете ли вы, что визит Си Цзиньпина в Киев и встреча с президентом Зеленским будет свидетельствовать о том, что Пекин не согласен с такой позицией Кремля, с таким разделением мира?

– Что касается китайского отношения к нам, то я знаю из многих своих источников, что точка невозвращения Китаем пройдена. Китай осознал, что Украина существует и будет существовать, готова отстаивать себя. Китайцы понимают, что Украина – однозначно отдельная реальность, которая должна существовать. Они в какой-то мере проектируют свои отношения с нами.

Одновременно Китай понимает, что им нужна определенная приверженность Европе, потому что неизвестно, что будет с Россией, Беларусью. Они будут играть на то, чтобы балансировать свое геополитическое влияние и американское геополитическое влияние в Центральной Европе. Это часть всех китайских рассуждений по так называемому плану.

Так называемому, поскольку пока никакого китайского плана нет. Есть глобальные принципы, есть принципы по отношению к Украине, но план пока обсуждается конфиденциально и еще не представлен. И я не уверен, что он будет представлен в ближайшее время.

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