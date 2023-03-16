Весеннее контрнаступление ВСУ: названы два сценария 16.03.2023, 8:44

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Более вероятен второй из них.

Весеннее контрнаступление ВСУ может начаться уже в мае. США сосредоточены на помощи в его подготовке. Сейчас в Украину направляются сотни западных танков и бронемашин, снаряжение, спецтехника для строительства мостов, сообщает издание Politico.

Кроме этого, завершились пятинедельные учения 600 бойцов ВСУ, которые улучшили навыки стрельбы, медицины, а также управление боевыми машинами Bradley и бронетранспортерами Stryker американского производства. Сейчас обучение проходит вторая партия военных, пишет Politico.

Также издание отмечает, что за закрытыми дверями официальные лица США настаивают на том, чтобы Киев экономил артиллерийские боеприпасы, но все равно среди чиновников господствует мнение, что не нужно говорить Украине, как ей воевать.

Само же контрнаступление может начаться уже в мае. Как пишет издание, Киев пока не определился со стратегией, но у него есть два варианта. Первый – продвигаться на юг через Херсон в Крым, второй – двигаться на восток со своей северной позиции, а затем на юг, перерезая российский сухопутный мост.

Чиновники говорят, что первый вариант нереалистичен, поскольку Россия окопалась в своей обороне на восточном берегу реки Днепр, а у Украины нет живой силы для успешной десантной операции против такого рода. Второй же вариант проведения контрнаступления более вероятный.

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