Ученый бьет тревогу из-за того, что в Беларуси начали облучать продукты радиацией 16.03.2023, 9:21

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Химик рассказал о последствиях для здоровья белорусов.

Радиационная стерилизация продуктов вызывает многочисленные вопросы, заявил химик Сергей Бесараб.

Об экспериментах с радиационной стерилизацией продуктов сообщил директор Института энергетических и ядерных исследований НАН Беларуси в Соснах Андрей Кузьмин.

По его словам, такой метод обработки — «абсолютно безопасный» и дает стопроцентную стерильность, которой невозможно достичь другими способами. Радиационное облучение убивает патогены и не оставляет следов, в отличие от «той же химии», настаивает Кузьмин.

Ученый Сергей Бесараб утверждает: «Облучение оставляет такие же следы, как и химия». Во время радиационного воздействия образуется множество так называемых «свободных радикалов», из-за которых живые организмы быстрее стареют, к тому же они могут привести к раковым новообразованиям».

Сергей Бесараб — выпускник кафедры радиационной химии БГУ, где он занимался именно свободными радикалами, возникающими под воздействием радиации. Его научный руководитель, профессор Олег Шадыро, считался лучшим специалистом в исследовании влияния радиации.

По словам Бесараба, облучение продуктов приводит к изменению вкуса, например, масло становится прогорклым, а шоколад может вообще испортиться. Радиационная обработка сильнейшими потоками ионизированных соединений может ускорить такие процессы в разы, отмечает он.

Ученый считает, что в некоторых случаях радиационная обработка «условно безопасна».

«Лучше всего обрабатывать таким способом продукты, которые содержат как можно меньше влаги, так как в основе воздействия радиации лежат кардинальные изменения в структуре воды, которая есть в любом живом организме и во многих неживых объектах», — объясняет ученый.

По его словам, «та же химия», которую используют для стерилизации, приводит к образованию вредных веществ-окислителей только на поверхности продукта, а при радиационной обработке эти вещества возникают сразу во всем его объеме.

По словам Андрея Кузьмина, востребованным облучение будет для продукции медицинского назначения, косметических средств, продуктов питания, а также в энергетике и ЖКХ. Как пример эффективной практики использования такого метода, упоминается Великобритания, где якобы так стерилизуют даже колбасу.

Сергей Бесараб настаивает: сверхбольшие «стерилизационные» дозы радиации приводят не только к изменению запаха, вкуса продуктов и к разрушению полезных веществ, но даже к возникновению токсических веществ.

«Поэтому стерилизовать одним и тем же излучением медицинские шприцы и продукты питания — это глупость, хотя бы потому, что нужны разные дозы радиации. Кстати, с мясными продуктами, с той же английской колбасой, о которой упоминает Кузьмин, в мире вопрос до конца на сегодня не решен. Такой способ исследуется, и речи об использовании его повсюду нет», — отмечает он.

Ученый считает, что за заявлениями о безобидном радиационном облучении продуктов скрывается борьба власти с радиофобией белорусов.

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