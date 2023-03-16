Скрытый налог в Беларуси: за что приходится переплачивать 16.03.2023, 9:36

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За некоторые товары и услуги белоруски платят больше.

«Розовый налог» — это дополнительная маржа с товаров, которые позиционируются как женские и стоят дороже аналогичных мужских или унисекс-продуктов. Впервые о нем заговорили в начале 1990-х, когда исследовательское бюро в Калифорнии подсчитало, что женские стрижки, как правило, дороже мужских, а химчистки брали в среднем на $2 больше за стирку блузки. Разница в пару долларов только кажется незначительной. За год, как показали расчеты, девушки тратили на тот же набор товаров и услуг на $351 больше мужчин, пишет onliner.by.

К нам все это пришло не так давно. В советское время «налога на розовое» не было, потому что существовал госплан и цены рассчитывались на основе реальной стоимости продукта, а не пола покупателя. Но как только экономика перешла на рыночные рельсы, так все и началось: сперва на импортных товарах, а затем наценка «на женское» появилась и у местных производителей, быстро усвоивших общемировые тенденции.

На Западе проблему стали активно обсуждать в 2015 году, когда департамент по делам потребителей Нью-Йорка выпустил отчет о гендерных различиях в тратах горожан. В среднем средства личной гигиены для женщин стоили на 13% больше, чем для мужчин, аксессуары и одежда — на 7 и 8% соответственно. В Великобритании женский дезодорант в среднем на 8,9% дороже мужского, крем для лица — на 34,28%.

Почему так происходит?

Производители объясняют разницу в цене между схожими товарами для женщин и мужчин внешним видом продуктов: чтобы сделать красивую упаковку, украсить вещь стразами или разработать фасон, который хорошо сядет на женскую фигуру, нужно потратить больше времени и материалов. И продавать такой продукт будут дороже.

Вообще, на цену любого товара влияют два основных фактора: себестоимость и спрос. Себестоимость зависит от объема партии — чем она меньше, тем товар дороже. Скажем, мужские футболки одинакового фасона и базовых цветов можно выпускать большими партиями, а для женщин нужно больше цветов и вариантов декора. В результате партии становятся маленькими, а цена ползет вверх.

Так же может быть устроено производство и других товаров, которые выпускаются в определенном дизайне лишь в небольших количествах. Например, если лишь ограниченная партия велосипедов окрашивается в розовый, это, скорее всего, отразится на стоимости производства.

Говоря о спросе, можно отметить, что он есть, иначе бы все товары были гендерно нейтральными. Цель производителя — получать прибыль, и если он нашел свою целевую аудиторию и его товар покупают за повышенную цену, то он будет продавать его по такой цене. Даже если для этого нужно использовать маркетинговые уловки с фразами «только для нее» на упаковке.

«Розовый налог» в Беларуси

Разговаривают про всю эту дискриминацию где-то там — может, у нас все куда равноправнее? Отправляемся смотреть, что творится в парикмахерских, интернет-магазинах и на прилавках. Оказалось, все не так однозначно.

Обычно представители салонов красоты объясняют разницу в ценах на парикмахерские услуги длиной волос. Женщины чаще носят длинные волосы — а на работу с ними нужно больше времени и навыков. Но нередко цены для женщин выше вне зависимости от этого фактора. Например, модельная стрижка (что бы это ни значило) обойдется мужчине в 15 рублей, женщину по такому же шаблону постригут за 22 рубля. Почему так? Мы спросили у парикмахера.

— Во-первых, услуга занимает больше времени, а во-вторых, средства, которые используются для ухода за длинными волосами, обходятся бизнесу дороже, — рассказывает Александр.

Такая же ценовая дискриминация в маникюрных салонах: там мужчины могут привести кутикулы в порядок за 25 рублей, женщины — за 30, притом что разницы в расходниках и инструментах нет.

Предметы личной гигиены

Легче всего обнаружить «налог на розовое», если изучать цены на бритвенные станки. Компания Bic больше не выпускает женские ручки, но по-прежнему выпускает розовые бритвы.

Пять станков в розовой упаковке «для леди» стоят 7,61 рубля против 7,14 для всех остальных. Бритвы хоть и похожи, но имеют несколько отличий, кроме цвета: женская будет у́же, у нее два лезвия и нет защитной полосы.

Верьте или нет, но черные станки легко справляются с волосами на теле женщины. Вопрос: зачем платить больше?

— Я, кстати, всегда только мужские станки покупаю — возможно, потому, что они реально дешевле. Я просто уже настолько привыкла, что на женские даже не смотрю, — делится своим мнением завсегдатай отдела мужских бритв Анастасия.

Станки под брендом Razаr тоже привлечены за ввод «розового налога»: три станка «для настоящих мужчин» стоят 3,8 рубля, в то время как два женских аналога — 3,08. По дизайну и характеристикам они одинаковы. Вдобавок женский станок обделен увлажняющей полоской, хоть и стоит дороже.

Что касается шампуней, то в массовом сегменте цены почти не различаются. Отдельная тенденция — многофункциональность продуктов. Женщинам предлагается покупать отдельные средства для мытья волос, кондиционеры, маски и гели для душа. У мужчин же есть большой выбор средств а-ля «3 в 1», которые одновременно выполняют роль шампуня, кондиционера и геля для душа. Приобретение такого «швейцарского ножа» в мире гигиены будет значительно выгоднее для личного бюджета.

А вот дезодоранты для мужчин будут явно дороже, и дело здесь не в маркетинге. Действующие вещества в мужских и женских «дезиках» одинаковы. Основной элемент большинства антиперспирантов — хлоргидрат алюминия, но в мужских антиперспирантах его концентрация выше, чем в женских, что и отразилось на цене: Rexona для мужчин стоит 10,72 рубля, а для женщин — 9,26.

Маркетологи уже и зубные пасты разделяют по гендеру, хотя казалось бы… Корейский бренд N Secret оценил мужскую пасту с фтором в 27,69 рубля, а женскую с аналогичным составом — в 20,28.

Пенится одинаково, по вкусу, да, есть отличия, как и по цвету, но по большей части это обычная зубная паста, только дорогая. Надписи на этикетке идентичны.

В конце 2021 года блогеры возмущались брендом Clinique. Они заметили, что крем Superdefense, рассчитанный на женщин, ничем не отличается от мужского Super Energizer: у них одинаковые состав, запах и консистенция. Различается подача: женский вариант обещает бороться с первыми признаками старения, а мужской — скрыть следы усталости и увлажнить. Первый дороже второго на 27 рублей, но, может, так и надо, баночки-то разные.

Одежда

В большинстве сетевых магазинов цены на носки, джинсы, толстовки и трусы в мужском и женском отделах идентичны. А некоторые категории товаров обходятся мужчинам даже дороже. Например, женские носки можно купить за 2,33 рубля, в то время как мужские того же размера и бренда — за 2,68.

Но проблема скорее в том, что девушкам приходится покупать гораздо больше одежды, включая колготки, бюстгальтеры, легинсы, юбки, платья и так далее. Разница в расходах на мальчика и на девочку хорошо заметна, когда нужно собирать детей в школу.

Специализированные товары для девочек — скажем, велосипеды, шлемы или коньки — часто дороже. У них более замысловатый и яркий дизайн: ребенку может быть сложно объяснить, что нейтральные цвета не делают продукт хуже. Такой же прикол и с расцветкой смартфонов: полуночный iPhone немного дешевле, чем точно такой же, но фиолетовый.

Со стороны обычному покупателю, который никогда не обращал внимания на ценовое различие, может показаться, что разница несущественная. Но если подумать, сколько раз за жизнь нам нужно покупать товары, имеющие гендерную привязку, можно начать присматриваться к ценникам. Однако не все товары с маркировкой «для женщин» дороже. По некоторым категориям переплачивают, наоборот, мужчины.

Теоретически, если выдать мужчине и женщине одинаковую сумму и попросить купить на нее определенный набор товаров, с задачей справятся оба. Все-таки капитализм, конкуренция и широкий выбор аналогов позволяют каждому приобрести то, что ему подходит. И никто не может запретить мужчине приобрести более дешевый «женский» гель для душа, а женщине — «мужской» станок.

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