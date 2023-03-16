Путину готовят «русскую Гаагу» Михаил Брошин, «Салідарнасць»

16.03.2023, 10:20

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Расплата может наступить раньше, чем думают кремлевские политруки.

Российские пропагандисты периодически рисуют картины мрачного будущего, которое ждет Россию в случае поражения в войне с Украиной.

«Меня сразу повесят», – причитает главный редактор Russia Today Маргарита Симоньян. Но это уже запредельная попытка набить себе цену. Другие бойцы идеологического фронта полагают, что российское руководство, если проиграет войну, будет подвергнуто международному суду.

Но Гаага может оказаться куда ближе, чем думают кремлевские политруки. Возмездием Путину и компании грозят радикально настроенные имперцы.

Полковник Виктор Алкснис на политической сцене играет роли даже не второго, а третьего плана, зато давно. Еще в 1989 году он был избран народным депутатом СССР от одного из рижских округов и вскоре прославился реакционными речами. Поддержал путчи 1991 и 1993 годов. Много критиковал Владимира Путина – «за недостаточно радикальное отстаивание интересов России». Заявлял о необходимости забрать Крым в состав РФ еще в 2005-м...

Поэтому неудивительно, что 24 февраля 2022 года «черный полковник» написал в своем телеграм-канале:

«Началось... И хотя я принципиальный противник Путина и являюсь таковым с начала двухтысячных годов, на этот раз я его поддерживаю».

В середине прошлого марта Алкснис все еще сохранял оптимизм:

«Судя по всему, невзирая на все ошибки и просчеты, допущенные российским политическим и военным руководством при планировании военной спецоперации на Украине, тяжелые потери российской армии в ходе боевых действий, затягивание сроков ее завершения, исход все-таки предрешен – Украина потерпит военное поражение».

Уже летом отставной полковник затянул совсем другую песню. «Ястреб со стажем» яростно критиковал руководство РФ за «развал армии» и периодически предрекал провал в войне с Украиной.

И вот на днях Алкснис опубликовал проект обращения, которое планируют принять «истинные патриоты». Вот несколько цитат из этого документа:

«Специальная военная операция, объявленная Президентом РФ Путиным В.В. 24 февраля 2022 года, провалилась. За год активных боевых действий ни одна из главных целей СВО, провозглашенных им тогда в Обращении к нации, не достигнута...

Ход боевых действий наглядно показал низкую боеспособность Вооруженных Сил РФ, их неготовность вести активные боевые действия в условиях войны 21 века...

«Реформы» фундаментальной и прикладной науки в конечном итоге привели к технологическому отставанию нашей боевой техники и вооружений на десятилетия, что прикрывается заявлениями нашего руководства о лучшем в мире оружии, аналогов которому нет. В результате наша армия вынуждена воевать в основном советским оружием восьмидесятых годов прошлого века...»

В проекте дается еще много уничижительных оценок почти всем основным родам российских войск – сухопутной армии, флоту, авиации – и ряду высокопоставленных чиновников. А завершается он следующим выводом:

«Перечисленные проблемы составляют лишь малую часть реально существующих, требующих чрезвычайных мер и действий по их устранению и преодолению.

Следует признать, что персональную ответственность за них несет Президент Российской Федерации, Главнокомандующий Вооруженными Силами Путин В.В. Именно его действия и бездействие привели к ним. И в случае продолжения приведут к окончательной гибели России и русского народа. Он обязан это понимать. Ему придется за это отвечать».

В общем, «Отечество в опасности» и главный виновник этого – Путин. Так что, хозяину Кремля, похоже, стоит бояться не только карающего меча международной Фемиды, но и отечественных любителей устраивать путчи.

И вот что интересно: российские власти активно сажают за «дискредитацию армии» тех, кто им прямой угрозы не несет. Недавно в Тульской области шестиклассницу при живом отце отправили в детский приют на «перевоспитание» за антивоенный рисунок.

Но когда с разносом политического и военного руководства РФ выступают «буйные» типа Игоря Стрелкова, Евгения Пригожина или Виктора Алксниса, то силовики ведут себя по принципу «ничего не вижу, ничего не слышу». И эти двойные стандарты вдохновляют радикальных имперцев, которые вполне могут перейти от слов к действиям.

Если это произойдет, Путин, возможно, будет мечтать, чтобы его отправили в Гаагу, а не разобрались по «понятиям» – как это уже не раз бывало в истории России.

Михаил Брошин, «Салідарнасць»

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