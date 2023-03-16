БМЗ приостановил набор персонала. 16.03.2023, 10:26

У предприятия возникли серьезные проблемы с загрузкой метизных цехов.

Белорусский металлургический завод продолжает испытывать проблемы с загрузкой метизных цехов. Об этом сообщает пресс-служба предприятия со ссылкой на замгендиректора по реализации социальной политики и идеологической работе Андрея Кулаковского. По его словам, приостановлен набор нового персонала.

«К сожалению, ситуация пока остается напряжeнной. Но работа в этом направлении продолжается, и в планах на II квартал — поставки метизной продукции по определённым направлениям», — приводятся его слова.

Сообщается, что около 300 работников сталепроволочных цехов были переведены на другие производства из-за отсутствия загрузки. Около 100 рабочих проходят переобучение на востребованные специальности. Приостановлен набор персонала на завод. Вакансии стремятся заполнять незадействоваными сотрудниками.

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