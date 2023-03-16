Активность в Мачулищах: Украина готовится к атаке «Кинжалами»5
- 16.03.2023, 10:55
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На белорусском аэродроме взлетел российский истребитель МиГ-31К.
Во всех областях воздушная тревога. Зафиксирован взлет российского МиГ-31К
В Украине сегодня, 16 марта, объявили масштабную воздушную тревогу. Известно об активности российской авиации.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карту воздушных тревог.
Воздушная тревога в Украине была объявлена в 9:05. Об угрозе воздуха предупредили жителей всех областей.
Мониторинговая группа «Беларускі Гаюн» сообщает о взлете российского истребителя МиГ-31К на военном аэродроме «Мачулищи» в Беларуси. Этот самолет является вероятным носителем гиперзвуковой ракеты «Кинжал».