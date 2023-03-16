ВСУ сбили в Донецкой области китайский беспилотник 16.03.2023, 11:15

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Компания-производитель отреагировала на происшествие.

Украинские военные сбили в Донецкой области изготовленный в Китае модернизированный беспилотник Mugin-5 в ночь на 11 марта. Об этом сообщает CNN.

Как пишет телеканал, в ночь с пятницы, 10 марта, на субботу, СБУ сообщила CNN, что их агенты, базирующиеся на оккупированной Россией территории, предупредили о запуске РФ беспилотника по позициям украинских военных.

После этого Служба подняла по тревоге военные части, базирующиеся возле Славянска. Около 2-х ночи бойцы 111-й бригады Сил территориальной обороны Украины услышали звук БПЛА и увидели, как на летательном аппарате замелькала лампочка. Военные открыли по нему огонь из автоматов АК-47, сообщает телеканал.

Компания Mugin Limited, которая находится в китайском городе Сямынь, подтвердила CNN, что это беспилотник ее производства, назвав инцидент «глубоко досадным». Там осуждают использование своей продукции во время войны. Некоторые технические блогеры называют Mugin-5 «дронами Alibaba», поскольку их можно было купить по цене до $15 тысяч на китайских интернет-сайтах, включая Alibaba и Taobao.

Офицер армии Великобритании в отставке и специалист по БПЛА Крис Линкольн-Джонс рассказал телеканалу, что вооруженный коммерческий дрон не был оснащен камерой, а это значит, что его не могли использовать для наблюдения. По сути, он похож на «немую бомбу», говорит британец. По его словам, с военной точки зрения БПЛА дешевый, а его использование Россией еще раз доказывает: «РФ не сверхдержава, как об этом думали в мире».

Также эксперты считают, что дрон был модернизирован — об этом свидетельствует изготовленный из 3D-печатных компонентов спусковой механизм бомбы.

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