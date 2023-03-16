Подполковник 120-й гвардейской механизированной бригады задержан по обвинению в «госизмене» 16.03.2023, 11:14

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Антон Черемных

фото: ЗВЯЗДА

Офицер находится в СИЗО №1 в Минске.

С начала февраля в СИЗО-1 содержится заместитель командира 310-й группы артиллерии по идеологической работе 120-й отдельной гвардейской механизированной бригаде гвардии подполковник Антон Черемных.

Об этом сообщает ПЦ «Весна».

По предварительной информации, его, среди прочего, обвиняют в «измене государству». Обстоятельства дела неизвестны, сообщают правозащитники.

Еще год назад газета «Звязда» делала репортаж из 120-й механизированной бригаде, дислоцирующейся в минском Уручье, где журналисты опрашивали и Антона.

Поддержать заключенного можно по адресу: СИЗО-1, 220030, Минск, Володарского, 2, Антон Олегович Черемных

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