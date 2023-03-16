«В начале 2010-х здесь можно было купить корейскую косметику, настолки и товары из IKEA» 1 16.03.2023, 11:19

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Как живет сейчас популярный в 2000-х минский ТЦ «Силуэт».

«Силуэт» был популярным торговым центром в 2000-х. Когда торговых центров было меньше в разы, а интернет-магазины не были так популярны, здесь можно было закупиться одеждой хоть и не особо выдающейся, но зато по очень неплохим ценам. Да еще и расположение удобное: буквально пару минут от метро — и ты в целом торговом квартале: здесь и «Зеркало» и «Паркинг», «Импульс» и «Силуэт».

Правда, и вопросы свои у «Силуэта» были уже тогда: минчане жаловались на вечную духоту и возмущались платным туалетом. И если от жары избавились, установив пару лет назад кондиционеры, то вот туалет в 2023 году по-прежнему остается платным. Realt посмотрел, как живет ТЦ сегодня и что здесь изменилось больше чем за 15 лет.

— Когда появились ТЦ рядом с Коласа, покупатели стали выбирать: пойти в ЦУМ, к которому привыкли за столько лет, или все-таки в торговый центр. Универмаг обычно выбирали люди постарше, а молодежь шла по ТЦ. Это уже и не рынок, где меряют одежду на картонке у всех на виду, а что-то немного приятнее, — рассказывает одна из продавцов. — В начале 2010-х это был достаточно популярный торговый центр с широким ассортиментом товаров. Сюда переехали многие предприниматели с Динамо, когда рынок закрылся.

Еще один продавец отмечает, что «Силуэт» минчане любили за адекватные цены, а еще здесь покупатели частенько торговались — и продавцы шли на уступки.

— Те, кто ходили в «Силуэт» постоянно, знали, что продавцы часто идут на уступки и готовы сбросить цену. Этим ТЦ выигрывал у магазинов, где стоимость фиксированная.

«В начале 2010-х здесь можно было купить корейскую косметику, настолки и товары из IKEA»

В конце 2000-х и середине 2010-х в «Силуэте» можно было найти не только одежду, но и корейскую косметику, настольные игры и мебель из IKEA — товары, привычные для нас сегодня, но совсем не типичные для того времени. Кстати, настолки продаются здесь и сегодня, есть и магазины корейской косметики. Визуально торговый центр не сильно изменился с тех времен. Конечно, появились новые магазины, стало много точек с электронными сигаретами, а рядом с названиями магазинов появились аккаунты в инстаграме, но общая картина такая же, как и была.

— Проблема в том, что за 15 лет все ушло не на шаг, а на десять шагов вперед: сейчас никого не удивишь настолками или корейской косметикой, а здесь все осталось так, как и было, — делится впечатлениями один из продавцов.

Другой предприниматель рассказывает, что и тогда, и сейчас выживают лишь благодаря самостоятельной рекламе.

— Это все реклама в интернете. Раньше это были форумы, интернет-порталы, Вконтакте в то время отлично работал. Посетителей было не так и много, но за счет рекламы мы работали. Сегодня опять же раскручиваем себя сами — инстаграм, другие площадки.

«Как будто рынок, только крытый»

То, что проходимость в «Силуэте» невысокая, отмечают все, с кем общаемся.

— Сейчас так много торговых центров, где можно покушать, сходить в кино, а в «Силуэте» этого нет, поэтому и людей не так много. А еще здесь платные туалеты. 50 копеек и для покупателей, и для продавцов. Торговый центр не привлекает покупателей, никак не рекламирует магазины, рекламой приходится заниматься самим. Это как будто какой-то рынок, только крытый — все, что можно сказать о «Силуэте». Вы посмотрите хотя бы на Palazzo: у них активный инстаграм, они рекламируют свои магазины, у нас этого нет. Я бы сказала, что все это сильно устарело.

Еще один недостаток, о котором говорят продавцы, маленькие площади торговых помещений и высокая аренда.

— Квадратный метр обходится в среднем в 80 долларов. Площади небольшие — 6−8 «квадратов». Из-за того, что здесь нет больших площадей, вы здесь не найдете и каких-то известных брендов. Хоть здесь и появляются новые арендаторы, будущего у этого торгового центра я совершенно не вижу. Некоторые приходят сюда с «Импульса» или со Ждановичей.

Несколько собеседников признаются, что собираются съезжать: или в торговый центр посовременнее, или открывать свой шоурум. Кто-то и не против съехать, но переживает, что сможет потерять старых покупателей, а новую клиентскую базу не наработать.

— Это кажется, что покупатели пойдут за продавцом, если давно у него покупают. Иногда расстояние в одну станцию метро становится решающим, — признается продавец.

«Торговый центр для тех, кто хочет заказать одежду на китайских сайтах, но не хочет ждать»

На некоторых торговых точках висят объявления о поиске арендаторов или о продаже. За 50 тысяч долларов продается помещение на 1 этаже на 8 квадратных метров на, на цокольном этаже помещение такой же площади можно купить за 15 тысяч долларов, а 16 квадратных метров на цокольном этаже обойдутся в 47 тысяч долларов.

— Места продаются необоснованно дорого, мне кажется нелогичным вкладываться сегодня в такой бизнес в этом месте, — комментирует предприниматель.

На вопрос о том, как можно вернуть торговому центру популярность, один из продавцов иронизирует: поможет только машина времени.

— Торговые центры старого формата никогда не смогут соревноваться с теми, что построили на 10−15 лет позже. У нас есть несколько точек, где можно купить кофе или бутерброд перекусить, но это не полноценный фудкорт или хотя бы кафе, как новых ТЦ. «Силуэт» — это неплохой вариант для тех, кто хочет заказать одежду на китайских сайтах и не хочет ждать.

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