Пионтковский: Перед капитуляцией Путин убьет Лукашенко и Кадырова 16.03.2023, 11:24

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Андрей Пионтковский

Глава Кремля заберет с собой своих соратников.

Российский политолог Андрей Пионтковский спрогнозировал судьбу белорусского диктатора Лукашенко и главы Чечни Рамзана Кадырова.

«У меня такое ощущение, что перед капитуляцией Путин успеет совершить еще два убийства – убьет Лукашенко и убьет Кадырова. Они оба выпили слишком много крови. Прежде чем покинет этот мир, Путин возьмет с собой нескольких соратников», — приводит слова Пионтковского сайт «Комментарии».

Кроме того, политолог отмечает, что, по его мнению, состояние здоровья Владимира Путина тяжелое. Это можно заметить по виду российского диктатора. Также удивительным выглядит сам Кадыров.

Как писал сайт Charter97.org, Кадыров впервые посетил Кремль с начала полномасштабного вторжения. Кадыров держит в руках листы с очень большим шрифтом и пытается их прочитать. СМИ предполагают, что лидер Чечни может быть болен.

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