Во сколько белорусам обойдется летний тур на море для двоих? 1 16.03.2023, 11:31

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Раннее бронирование туров на лето 2023 года уже идет.

Что и почем предлагают турагентства, какие страны интересуют белорусов и каковы прогнозы на грядущий туристический сезон, узнал intex-press.by.

Как отмечают в турагентствах Барановичей, популярными направлениями 2023 года остаются Египет, ОАЭ, Грузия, а также Турция. К слову, даже землетрясения никак не сказались на количестве желающих отдохнуть в Турции.

То, что эти страны, несмотря на значительный рост стоимости туров и усложнение логистики, пользуются популярностью у белорусов, сотрудники турагентств объясняют тем, что у желающих отдохнуть за границей банально нет другого выбора. Ведь для выезда в страны Шенгенской зоны требуется виза, а получить ее сегодня непросто.

– Поэтому люди будут отдыхать там, где есть такая возможность в принципе. А это преимущественно Египет, Турция, ОАЭ. Уже бронируют на август и сентябрь, – рассказали в одном из турагентств Барановичей.

В организациях туристического бизнеса отмечают, что основные изменения коснулись цен: они, по сравнению с 2022 годом, подросли примерно на 15-20%. Наверное, поэтому белорусы стали чаще интересоваться автобусными турами, которые более дешевые. Например, 16-дневный тур-экскурсия в Грузию обойдется на одного человека в 430 долларов – это почти в два раза дешевле, чем тур с авиаперелетом.

Предлагаются также автобусные туры в Италию и Испанию, но бронировать их нужно заранее, чтобы успеть открыть визу. Семидневный автобусный тур в Италию, к примеру, на сегодняшний день стоит на человека €350 без учета визы.

– Интересуются горожане поездками в Краснодарский край. Это доступно и удобно: сел в автобус в Барановичах, вышел у моря, – рассказали в другом турагентстве. – На первые выезды 3 июня цены стартуют от $250 за 10 суток на человека.

Из непривычных мест, которыми стали интересоваться жители Барановичей, можно отметить туры в Адыгею, Дагестан.

А вот туры внутри страны пользуются спросом у школьных групп или различных организаций. Отдыхать, как правило, предпочитают на Нарочи, Браславских озерах и в различных профилакториях.

Что касается прогнозов, каким будет текущий сезон, то делать их туроператоры не берутся.

– В нашей работе это практически невозможно, все зависит от того, что происходит в мире. Нам остается только надеяться, что количество направлений и стран, которые мы сможем предложить отдыхающим, будет только увеличиваться, – пояснили в турагентстве.

Средняя стоимость тура на двоих на июнь 2023 г. (10 ночей, «все включено»):

Турция: от €1470;

Египет: от $1800;

ОАЭ: от $1600.

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