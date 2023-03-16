В «Лужниках» сорвался Z-концерт, посвященный оккупации Крыма Россией 16.03.2023, 11:40

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Массовку оповестили об отмене мероприятия.

Концерта к годовщине аннексии Крыма на московском стадионе «Лужники» не будет. Организаторы массовки объявили отмену

Организаторы массовки отменили сбор участников митинга-концерта в «Лужниках», который должен был состояться 18 марта, обратила внимание «Сирена».

Как пояснил изданию администратор группы во ВКонтакте, посвященной концерту, проводить его не рекомендовала из-за вероятности терактов некая «ФСН». «Сирена» предполагает, что речь идет о ФСО — Федеральной службы охраны.

В среду «Ведомости» со ссылкой на источник, близкий к администрации президента, сообщили, что вместо большого концерта решено было проводить небольшие акции: флешмобы, лекции и автопробеги.

Ранее сайт Charter97.org писал, как массовка покидала Z-концерт в «Лужниках», на котором выступал Путин.

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