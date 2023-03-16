Еще один крупный минский недострой снесут 16.03.2023, 11:58

Как выглядит бывший кинотеатр «Современник» и что будет на его месте.

Недостроенный остов несостоявшегося развлекательного центра в Минске на месте бывшего кинотеатра «Современник» снесут. В комитете строительства и инвестиций Мингорисполкома рассказали, что объект у бывшего заказчика, предприятия «Минск Принцесс Отель», уже изъяли. Об этом сообщает агентство «Минск Новости».

Компания «Минск Принцесс Отель» занялась реконструкцией и строительством на месте кинотеатра «Современник» в 2013 году. Тут собирались построить культурно-развлекательный центр к апрелю 2016 года.

«Минск Принцесс Отель» — дочерняя структура Princess International Group, основанная турецким миллионером Суди Озканом. Компания управляет отелем Сrowne Plaza на улице Кирова в Минске. Кроме того, турки владеют в Беларуси несколькими казино Princess.

Стоимость строительства оценивалась 20−25 миллионов долларов. Но деньги закончились, на месте «Современника» руины и бетонный остов.

Судьба недостроя решена — объект у заказчика изъяли, его снесут. Сносом построек будет заниматься Управление капитального строительства Заводского района. Участок намерены благоустроить до конца года. Возводить на этом месте другой объект пока не планируется.

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