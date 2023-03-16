Столкновение Су-27 с американским дроном: Путин загнан в угол 16.03.2023, 11:58

1,374

Позиция главы Кремля слабеет с каждым днем.

Сбитие Россией американского беспилотника над Черным морем было преднамеренной провокацией. Это вызывает беспокойство, но противостояние может стать хуже. Это мелочь по сравнению с тем, что может сделать Россия.

Об этом пишет издание telegraph.co.uk.

«Путин загнан в угол, его позиция слабеет с каждым днем, поскольку западные танки начинают появляться за горизонтом и близится весеннее наступление Зеленского. Большое российское наступление на востоке Украины, похоже, провалилось. Западные санкции уничтожают российскую экономику», — пишет издание.

Журналисты отмечают, что украинцы намерены выбить российские войска с востока Украины, а также из Крыма. Это, несомненно, означало бы конец правления Путина. Но это будет означать опасный момент.

«Диктатор с удовольствием повторял публично историю о своей молодости в Ленинграде, когда наблюдал, как загнанная в угол крыса отбивается. На протяжении многих лет Кремль усердно создавал образ Путина как беспощадного бывшего офицера КГБ, который не боится предпринимать смелых действий для защиты РФ, особенно когда противостоит объединенным силам Запада.

Западная аудитория в большинстве своем полюбила этот нарратив. Однако реальность гораздо сложнее. Путин гораздо рациональнее и рассудительнее, чем считают его оппоненты. У него есть обоняние к слабостям. Он любит хорошую жизнь. Как отметил Гарри Каспаров, «Путин хочет править как Сталин, но жить, как Абрамович», — отмечает издание.

В исследовании для Heritage Foundation говорится, что существует еще одна сфера, где западная аудитория слишком упрощает реальные способности Путина – в частности, по ядерному вопросу.

«Мы утверждаем, что угроза использования Россией ядерного оружия является, прежде всего, тактикой, чтобы напугать избранную западную аудиторию и таким образом ослабить связь между Украиной и ее западными союзниками. Неправы те, кто считает, что сами россияне рассматривают их как обычное оружие войны», – говорится в исследовании.

Нельзя исключать, что Россия не использует ядерное оружие как «последнее средство» против Украины. В последней ядерной доктрине России есть четыре обстоятельства, которые могут оправдать развертывание ядерного оружия: неизбежное применение ядерного оружия против России, фактическое применение ядерного оружия против России, угроза препятствования контролю России над ядерным оружием и угроза существованию России. Хотя ни одно из этих условий не применяется к войне против Украины.

Напомним, российский диктатор Владимир Путин 21 февраля объявил, что Россия приостанавливает участие в Договоре о стратегических наступательных вооружениях, заключенном из США. Речь идет об ограничении таких вооружений.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».