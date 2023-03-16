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В Полоцке спасатели сняли с льдины 22 рыбака

  • 16.03.2023, 12:01
В Полоцке спасатели сняли с льдины 22 рыбака

Льдина оказалась оторвана от берега.

Полоцкие спасатели сняли со льдины 22 рыбака. Спасатели приехали на Западную Двину на учения — отрабатывать спасение тонущего, но увидели огромную льдину с людьми.

Спасатели настоятельно рекомендовали рыбакам вернуться на землю. Но при попытке это сделать, лед крошился. В итоге льдина оказалась оторвана от берега.

Работникам МЧС пришлось наводить переправу. Только после этого рыбаки смогли вернуться на берег. Никто не пострадал.

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