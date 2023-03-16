Александр Фридман: Граница Польши и Беларуси может быть закрыта

Александр Фридман: Граница Польши и Беларуси может быть закрыта2
- 16.03.2023, 12:12
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Дело может дойти до эскалации.
Польские спецслужбы разоблачили шпионскую сеть, работающую на Россию. Группа должна была вести подготовку диверсионной деятельности в стране.
Политолог Александр Фридман в своем Telegram-канале пишет, что в этой группе есть и белорусы:
— В дальнейшем события могут развиваться самым разным образом: задержанных могут теоретически обменять на журналиста Анджея Почобута и других важных для Варшавы политзаключенных в Беларуси. А дело может дойти и до эскалации, при которой граница Польши и Беларуси будет закрыта.
Ранее в интервью сайту Charter97.org высказал мнение, что ситуация с границами движется к новому «железному занавесу».