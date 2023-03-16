«Хозяин сам вез плитку из Японии» 2 16.03.2023, 12:18

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В дореволюционном доме в Минске продают необычную квартиру.

В дореволюционном доме напротив «Президент-Отеля» в Минске продается очень стильная квартира. В ней все лаконично, функционально и дорого. Например, плитку хозяин вез самостоятельно прямо из Японии, а для установки окон привлекали даже научного руководителя из Минкульта, пишет realt.by.

Квартира находится на третьем этаже трехэтажного кирпичного дома на Энгельса, 28. Вот как выглядит этот дом:

А вот расположение этого дома на карте:

Площадь квартиры — 82,9 квадратного метра. Потолки — 3,4 метра. Два санузла, есть балкон. Есть также гардеробная и постирочная. Перепланировка узаконена.

В объявлении о продаже пишут, что отделка выполнена из дорогих и уникальных материалов, произведенных в основном в Италии. Выглядит действительно красиво, стильно и лаконично.

В квартире установлены датские краны Vola. Сантехника — Duravit. Унитазы — Vilroy. На стенах — мелкая японская плитка ручной работы — Yohen border.

— Клиент сам вез из Японии. Не представлена ни в одном салоне, — пишут в объявлении.

Вся фурнитура на дверях и окнах — Olivari (Италия). Светильники — Delta light, Bega и Hay. На стене — Serge moulle.

Окна деревянные — согласованы с Министерством культуры. Выполнялся индивидуальный проект с научным руководителем.

За эту квартиру просят 300 тысяч долларов (3619 долларов за метр).

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