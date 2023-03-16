Страдания Кадырова Николай Маломуж, «Главред»

16.03.2023, 12:22

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Николай Маломуж

Фото: day.kiev.ua

Российские генералы усилили давление на главу Чечни.

Охлаждение отношений между Кадыровым и Путиным произошло после того, как Кадыров и Пригожин не выполнили задачу по захвату Луганской и Донецкой областей. Им была поставлена задача захвата ключевых городов, в частности Бахмута. И ни Кадыров, как бы он ни демонстрировал своей активности, ни Пригожин не смогли этого выполнить.

В отличие от Пригожина, у которого особые отношения с Путиным, но сейчас нет авторитета из-за невыполнения задач, Кадыров говорил, что именно у него будет решающая роль. То есть его солдаты должны были участвовать и в ведении боевых действий, и в обеспечении поддержки Вооруженных сил РФ, а именно гарантии их неотступа в форме заградительных отрядов и обеспечении режима контроля на оккупированных территориях.

Фактически по всем направлениям, начиная от неэффективного наступления во время захвата аэропорта в Гостомеле и завершая невозможностью реализовать указания Путина по захвату хотя бы части Донетчины и Луганщины, Кадыров потерпел неудачу.

На фоне этого проигрыша, в частности после критики Шойгу, Герасимова, все военные сделали в отношении Кадырова демарши, из-за чего он начал проявлять еще больше агрессии. То есть он не подчиняется ни ФСБ, ни военным администрациям, которые образовали россияне.

И этот факт, соответственно, объединил усилия и спецслужб, и Минобороны России против Кадырова. Поэтому они, наравне с Пригожиным, начали его полностью дискредитировать в глазах Путина, приводя конкретные факты его неудач, например, бегства его солдат на некоторых направлениях боевых действий. То есть они показывали Путину, что Кадыров занимался пиаром, записывал ролики для тик-тока, но фактически перспектив для его войск нет. Кадыровцы не бойцы – они демонстрировали, что Украина пропадет и будет их ужасаться, а оказалось, что они погибают так же, как и другие боевики. Не говоря уже о том, что подчиненные Кадырова ведут террористическую деятельность против «своих».

Поэтому силовой блок более мощно нажал на Путина, и мы видим, что Кадырова на этом фоне начинают оттеснять. Его не допускали на встречи, доклады, крупные мероприятия, которые были знаковыми для Путина вроде послания к Совету Федерации, хотя ранее Кадыров всегда сидел впереди как один из определяющих руководителей РФ.

То есть Кадырова отстранили от Путина и физически, и политически, от чего глава Чечни очень страдал и поэтому задействовал все силы, чтобы восстановить предыдущий формат отношений. С этим, например, связана инициатива Кадырова по вербовке боевиков на оккупированных территориях, а также его обещание по недопущению диверсий на территории России со стороны украинских спецслужб, и, тем более, партизанского движения. Этим он стремится продемонстрировать свою необходимость в этом формате войны.

Путин играет на противоречиях между Вооруженными силами, Росгвардией и российскими спецслужбами. Если вернуться назад, то Кадыров оказался в немилости и силовики отказались объединять с ним усилия. И именно поэтому Кадыров начал вести свою региональную игру, чтобы восстановить свои позиции на центральном уровне в глазах Путина. И в какой-то степени ему это удалось.

Поэтому теперь Кадыров использовал ситуацию со свадьбой сына и выразил личную просьбу провести встречу с Путиным, где мог донести различные материалы на конкурентов (военных, представителей спецслужб). С другой стороны, Путину тоже важно услышать определенную информацию от Кадырова, потому что у него есть возможность получать подтвержденные данные по подготовке возможных негативных мер против Путина.

Николай Маломуж, «Главред»

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