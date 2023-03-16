Разработан скафандр для возвращения астронавтов на Луну 16.03.2023, 12:36

Инженеры представили усовершенствованный лунный скафандр для миссии НАСА «Артемида-3».

Компания Axiom Space представила на фестивале «От Луны до Марса» (Moon 2 Mars) в Космическом центре Хьюстона прототип скафандра для пилотируемой лунной миссии НАСА. Усовершенствованная модель предназначена для работы астронавтов в суровых условиях на южном полюсе Луны, пишет «Хайтек».

Прототип скафандра AxEMU для лунной миссии. Фотографии: Axiom Space

Скафандры, разработанные компанией, предназначены для перемещения по поверхности естественного спутника Земли. Они разработаны на основе скафандров xEMU, которые используются НАСА в настоящее время, но обладают большей гибкостью, интегрируют современные технологические и исследовательские новинки и адаптированы для работы в условиях Луны.

Как отмечают разработчики, при создании нового скафандра они постарались сделать его максимально гибким. Это значит, что каждый скафандр можно будет легко «подогнать» под любого астронавта вне зависимости от его роста или размера.

Представленный прототип выполнен в фирменных цветах компании Axiom Space, но полноценные скафандры лунной миссии будут белыми. Этот цвет будет лучше отражать тепло и защищать астронавтов от экстремально высоких температур в дневное время на Луне. Набор скафандров для полноценной тренировки будет предоставлен НАСА до конца лета этого года.

Прототип скафандра AxEMU для лунной миссии. Фотографии: Axiom Space

В настоящее время НАСА работает над программой «Артемида» по возвращению человека на Луну: в прошлом году американское космическое агентство испытало лунную ракету в миссии «Артемида-1». Следующий шаг: пилотируемый полет, повторяющий первую миссию, а в 2025 году «Артмеда-3» должна будет завершиться высадкой экипажа у южного полюса Луны.

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