«Приорбанк» может перейти к российскому банку 1 16.03.2023, 12:46

Белорусскую «дочку» австрийцев сейчас штормит — проблемы с переводами и другие ограничения.

«Приорбанк», который входит в австрийскую группу компаний Raiffeisen Bank International (RBI), может перейти под крыло российского «Сбербанка», утверждает австрийское издание Der Standard. RBI обсуждает возможный обмен своей дочерней кредитной организации «Райффайзенбанка» в РФ на европейские активы российского финучреждения. Тем временем «Приорбанк» предупредил клиентов, что сейчас недоступны операции по договорам доверительного управления, а также сообщил о проблемах с платежами в долларах.

Один из вариантов по возможной сделке RBI и «Сбербанка» — передача российскому финучреждению белорусского «Приорбана».

В «Приорбанке» отказались комментировать информацию австрийских СМИ об обмене активами. Там сказали, что этот вопрос не относится в компетенции белорусского финучреждения, и перенаправили в Raiffeisen Bank International.

Какие проблемы возникли у «Приорбанка»

16 марта «Приорбанк» сообщил, что «временно приостановлены операции в рамках договоров доверительного управления денежными средствами». Это пояснили решением брокера в Raiffeisen Bank International. «Приорбанк» активно работает над возобновлением торговли ценными бумагами", — сообщили в белорусском финучреждении, пишет zerkalo.io.

В начале марта «Приорбанк» предупредил клиентов о проблемах с платежами в долларах с 6 марта, пишет телеграм-канал «Бизнес в ЕАЭС». «К сожалению, приходится сегодня нам с вами жить и строить бизнес в условиях жестких международных санкций и ограничений», — отмечали в банке.

В банке также сообщили, что в феврале зарубежные банки-корреспонденты выставили банку новые требования по условиям работы. В этой ситуации «Приорбанк», что с 6 марта остановил платежи в долларах вв страны ЕС, Швейцарию и Россию (за исключением платежей в «Райффайзенбанк» свыше 10 000 долларов). С этой даты банк повысил минимальный размер платежа в долларах — до 10 000 долларов (ограничение не касается только платежей в/из Китая) и повысил тарифы на платежи в долларах — до 0,15% от суммы (минимум 100 рублей, максимум — 800 рублей).

«Одна из самых проблемных стран по платежам — Канада. Платежи в Литву в евро проходят только через Medicinos Bankas. По входящим платежам никаких проблем нет из любых стран в любых валютах. Все, что зачисляется в „Приорбанк“, все доходит до клиентов. В долларах принимают входящие платежи 7 банков Беларуси. Но некоторые банки теперь принимают доллары только в адрес своих клиентов», — сообщает телеграм-канал.

«Приорбанк» 7 марта также выпустил дополнительные пояснения по валютным платежам.

Какие ограничения вводит «Приорбанк»

«Приорбанк» ранее объявил, что с 1 апреля будет требовать паспорт у клиентов, которые пополняют текущие счета наличными через кассы банка. Этот документ надо будет предъявлять в тех случаях, если сумма превысит 50 базовых величин (на сегодня это 1850 рублей). При отказе предоставить паспорт банк может отказать в услуге.

С 1 апреля банк также перестанет принимать в своих кассах наличные для платежей через ЕРИП. Совершить такие операции можно будет через устройства самообслуживания — банкоматы, инфокиоски, платежные терминалы, а также через интернет-банкинг или мобильное приложение.

С 1 июля «Приорбанк» введет ограничение в 50 базовых величин за одну операцию по оплате услуг наличными в устройствах самообслуживания через ЕРИП. Такой лимит появится также на операции по пополнению текущего счета наличными.

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