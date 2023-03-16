Папа Франциск поздравил с юбилеем 100-летнюю белоруску 1 16.03.2023, 12:59

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Поздравления прислал и архиепископ Тадеуш Кондрусевич.

100-летнюю белоруску из Глубокского района оригинально поздравили с юбилеем.

Оригинальную идею придумал внук Кирилл, который написал письма священникам и рассказал о своей любимой бабушке.

В ответ на его письма пришли поздравительные адреса из Ватикана за подписью Папы Римского Франциска и от архиепископа Тадеуша Кондрусевича, сообщает «Веснік Глыбоччыны».

— Дорогая госпожа Владислава. От имени Папы Франциска примите сердечные поздравления по случаю 100-летия. Пусть добрый Господь укрепит и благословит Вас и дарует Вам Свою Благодать, — написано в поздравительном адресе из Ватикана.

— Жизнь прожить — не поле перейти, — говорит поговорка. Несмотря на все сложности судьбы, вы остались верны христианскому призванию. Бог одарил вас благодатью долгой жизни, которая принесла свои плоды и продолжает их приносить, прежде всего через христианское свидетельство. В этот торжественный день от всего сердца желаю вам следующих лет жизни, наполненных Божьей благодатью, нужными дарами, здоровьем, спокойствием, непоколебимой верой и надеждой, а Богоматерь пусть осенит вас своей опекой, — написал Тадеуш Кондрусевич.

На торжестве, посвященном юбилейной дате, присутствовал и ксендз Задорожского костела Пресвятой Девы Марии Эдвард Нарадовский, который подарил Владиславе Николаевне икону и пожелал женщине Божьего заступничества.

Был у Владиславы Николаевны и поэтический подарок. Посвящение юбилярке написала сестра ее зятя Ивана Антонина Пивоварчик.

Нясе жанчына сотню год падрад

Свае дабро, цяпло, любоў і ласку.

Сустрэчы з ею кожны сення рад

І хоча атрымаць параду ці падказку,

Як трэба жыць і дзетак гадаваць,

Каб не звярнулі з правільнай дарогі.

Як трэба ў руках сябе трымаць,

Быць па жыцці лагодным або строгім.

Бо многа трэба было працаваць,

Вайну ўбачыць, гора і разруху.

І страх, і голад: слезы не стрымаць,

Але цярплівай быць, «не падаць духам».

І выжываць, як есць, у галодны час,

І есці хлеб з мякінай і травою.

Вы скажаце, што не датычаць нас…

Не дай жа, Божа, бачыць нам такое.

А сення з намі разам у гэты час

Сапраўдная жанчына, гаспадыня.

Мы са стагоддзем усе віншуем Вас,

Здароўе, шчасце Вас хай не пакіне.

Жадаем Вам і зараз па жыцці

Ісці, як сення, смела, не здавацца.

Хай яркім светам свецяць на пуці

Шасцера ўнукаў, праўнукаў трынаццаць!

Няхай вясна прыходзіць у Ваш дом

З любоўю, сонцам, верай і надзеяй.

Напоўніць светам, радасцю, цяплом

І дорыць Вам удзячнасць ад людзей!

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