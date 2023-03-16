Папа Франциск поздравил с юбилеем 100-летнюю белоруску

Папа Франциск поздравил с юбилеем 100-летнюю белоруску1
- 16.03.2023, 12:59
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Поздравления прислал и архиепископ Тадеуш Кондрусевич.
100-летнюю белоруску из Глубокского района оригинально поздравили с юбилеем.
Оригинальную идею придумал внук Кирилл, который написал письма священникам и рассказал о своей любимой бабушке.
В ответ на его письма пришли поздравительные адреса из Ватикана за подписью Папы Римского Франциска и от архиепископа Тадеуша Кондрусевича, сообщает «Веснік Глыбоччыны».
— Дорогая госпожа Владислава. От имени Папы Франциска примите сердечные поздравления по случаю 100-летия. Пусть добрый Господь укрепит и благословит Вас и дарует Вам Свою Благодать, — написано в поздравительном адресе из Ватикана.
— Жизнь прожить — не поле перейти, — говорит поговорка. Несмотря на все сложности судьбы, вы остались верны христианскому призванию. Бог одарил вас благодатью долгой жизни, которая принесла свои плоды и продолжает их приносить, прежде всего через христианское свидетельство. В этот торжественный день от всего сердца желаю вам следующих лет жизни, наполненных Божьей благодатью, нужными дарами, здоровьем, спокойствием, непоколебимой верой и надеждой, а Богоматерь пусть осенит вас своей опекой, — написал Тадеуш Кондрусевич.
На торжестве, посвященном юбилейной дате, присутствовал и ксендз Задорожского костела Пресвятой Девы Марии Эдвард Нарадовский, который подарил Владиславе Николаевне икону и пожелал женщине Божьего заступничества.
Был у Владиславы Николаевны и поэтический подарок. Посвящение юбилярке написала сестра ее зятя Ивана Антонина Пивоварчик.
Нясе жанчына сотню год падрад
Свае дабро, цяпло, любоў і ласку.
Сустрэчы з ею кожны сення рад
І хоча атрымаць параду ці падказку,
Як трэба жыць і дзетак гадаваць,
Каб не звярнулі з правільнай дарогі.
Як трэба ў руках сябе трымаць,
Быць па жыцці лагодным або строгім.
Бо многа трэба было працаваць,
Вайну ўбачыць, гора і разруху.
І страх, і голад: слезы не стрымаць,
Але цярплівай быць, «не падаць духам».
І выжываць, як есць, у галодны час,
І есці хлеб з мякінай і травою.
Вы скажаце, што не датычаць нас…
Не дай жа, Божа, бачыць нам такое.
А сення з намі разам у гэты час
Сапраўдная жанчына, гаспадыня.
Мы са стагоддзем усе віншуем Вас,
Здароўе, шчасце Вас хай не пакіне.
Жадаем Вам і зараз па жыцці
Ісці, як сення, смела, не здавацца.
Хай яркім светам свецяць на пуці
Шасцера ўнукаў, праўнукаў трынаццаць!
Няхай вясна прыходзіць у Ваш дом
З любоўю, сонцам, верай і надзеяй.
Напоўніць светам, радасцю, цяплом
І дорыць Вам удзячнасць ад людзей!