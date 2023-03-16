Перед загадочной смертью российский банкир спрятал информацию о выводе миллиардов из РФ 16.03.2023, 13:15

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Петр Чувилин

Знал он действительно много.

10 марта российский банкир Петр Чувилин мог бы созвать гостей на празднование своего 55-летия. Но за неделю до этой даты его родственники и друзья собрались в поселке Отрадное Красногорского района Подмосковья, чтобы с ним попрощаться, пишет в статье для «Новой газеты Европа» Ирек Муртазин:

— Чувилин умер в Прощеное воскресенье, 26 февраля, в частной клинике. В больнице он находился с осени — с переломом бедра. Ему провели операцию остеосинтеза, но протез не прижился, случился остеомиелит.

Чувилина похоронили 2 марта на Митинском кладбище.

Еще до похорон, уже наутро после смерти Чувилина, появились первые публикации о том, что он умер не случайно, что, возможно, его убили, потому что он слишком много знал.

Знал он действительно много.

Как бывший компаньон беглого банкира Германа Горбунцова.

Как бывший советник главы Чечни Рамзана Кадырова.

Как бывший член правления нескольких российских банков, замеченных в теневых финансовых операциях.

Как бывший арестант, в 2016 году приговоренный к четырем годам колонии по ст. 159 УК (мошенничество).

Но вскрытие подтвердило, что Чувилин умер все-таки своей смертью.

В декабре прошлого года Петр Юрьевич позвонил мне из больничной палаты и сказал: включай режим видеозвонка и записывай. Я так и сделал. И увидел изможденное лицо Чувилина.

В тот декабрьский вечер мы много о чем поговорили. В том числе и об уголовных делах, в которых он проходил свидетелем.

Вообще Чувилин имел репутацию человека, способного решать очень серьезные вопросы. Правда, способность «решать вопросы» нередко оказывалась блефом. Именно из-за этого в 2016 году Петр Чувилин получил четыре года колонии по статье 159 УК (мошенничество): он пытался «развести» одного банкира на 5 млн долларов за «решение» проблем с ЦБ…

Но освободился Петр Чувилин намного раньше.

— Меня блат-комитет, актив колонии, начал сильно прессовать, — рассказал Чувилин во время нашего последнего разговора. — Это я уже потом понял, что этот прессинг начался неслучайно.

А тогда ко мне приехал целый генерал и предложил освобождение по УДО в обмен на плодотворное сотрудничество. Отказаться я не мог. Потому что понял, что не доживу до «звонка».

Так Петр Юрьевич и стал «профессиональным свидетелем». От себя добавлю: Чувилин был не просто свидетелем — он был непосредственным участником этих историй, что давало следствию колоссальные возможности для установления истины. Жаль, что следствие этими возможностями зачастую не пользовалось.

Одна из таких историй — дело о «молдавском ландромате».

Напомню коротко о нем.

В августе 2014 года в «Новой газете» было опубликовано расследование «Ландромат».

Автор этого расследования — известный журналист-расследователь Роман Анин, лауреат многих журналистках премий, в апреле 2017 года получивший Пулитцеровскую премию за расследование по «Панамскому досье».

20 августа 2021 года Минюст внес Анина в список «иноагентов». А задолго до этого Анин подробно рассказал о том, как работал «молдавский ландромат».

«Ландромат» действовал на протяжении последних четырех лет и позволял мошенникам, использовавшим одну и ту же схему, отмывать деньги в промышленных масштабах — таких, что превышают ВВП многих стран мира. В этой схеме участвовали: десятки российских банков, а также банки Молдовы и Латвии; молдавские судьи и судебные приставы; нищие номинальные директора из украинских деревень; и такие же номинальные управляющие с крошечных островов Карибского бассейна. Эти операции проводились на территории нескольких стран, но единственной пострадавшей можно считать Россию: деньги, выведенные в теневой финансовый сектор, судя по всему, имели именно российское происхождение — с них не были заплачены налоги, и большая их часть вряд ли когда-то вернется обратно. Всего за несколько лет через «ландромат» из нашей страны было выведено около 20 млрд долларов».

И еще одна цитата из расследования «Ландромат», опубликованного в «Новой газете», повторюсь, еще в августе 2014 года:

«Всего в этой схеме участвовали 19 банков и около сотни фирм из России, а также более 20 молдавских судей. За три года они приняли более 50 судебных приказов, легализовавших платежи из России на 18,5 млрд долларов. Все деньги прошли транзитом через Молдову (ВВП этой республики в 2013 году был меньше 8,5 млрд долларов)».

После завершения расследования, 31 августа 2020 года, официальный представитель МВД России Ирина Волк подтвердила, что через «молдавский ландромат» вывели более 500 миллиардов рублей. Что установлен «механизм вывода из финансовой системы Российской Федерации денежных средств клиентов». И что несколько фигурантов уголовного дела активно сотрудничают со следствием.

В данном уголовном деле Петр Чувилин проходил как свидетель. В ходе допросов и на суде он больше рассказывал именно про подсудимых, осуществлявших денежные переводы, но не о тех, кто пользовался их услугами. Про происхождение денег Чувилина ни следователи, ни судьи не спрашивали, хотя у него и были ответы практически на все вопросы, поднимаемые в публикациях «Новой газеты».

И до сих пор нет никакой информации о том, что это были за деньги. Кто и когда их украл.

Хотя эта информация была у Петра Чувилина, и он не скрывал имена бенефициаров «молдавского ландромата» от оперативников и следователей. Но эти имена никого не заинтересовали.

В итоге в июле прошлого года Тверской районный суд Москвы назвал имена виновных в выводе миллиардов долларов из России. Таковыми были признаны акционер Молдинкомбанка Александр Коркин и юрист Алексей Соболев — осуждены на 19 лет колонии строгого режима, банковские сотрудники Лев Пахомов — на 17 лет, Ринат Юсупов — на 16 лет, Венера Шарипова — на 16,5 года колонии.

Еще трое фигурантов — Елена Платон, Александр Григорьев и Олег Кузьмин признали вину — раскаялись и заключили сделки со следствием. В итоге директора казначейства молдавского Молдинкомбанка Елену Платон еще в марте 2019 года Тверской районный суд Москвы приговорил к десяти годам лишения свободы. Бывший владелец банка «Европейский экспресс» Олег Кузьмин в марте 2021 года приговорен к 9 годам колонии. Хозяину нескольких банков Александру Григорьеву, который уже отбывал 9-летний срок лишения свободы по другому уголовному делу, добавили еще 3 года колонии.

17 февраля этого года Преображенский районный суд Москвы приговорил к 17 годам колонии последнего фигуранта этого громкого уголовного дела, которого успели задержать в России, — бывшего владельца банка «Балтика» Олега Власова.

Бывший владелец банка «Балтика» Олег Власов во время заседания суда. Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ

Все фигуранты дела о «молдавском ландромате» московскими судами признаны виновными в совершении преступлений по ч. 3 ст. 210 УК России (руководство структурным подразделением преступного сообщества) и ч. 3 ст. 193.1 УК (совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте с использованием подложных документов, в особо крупном размере, организованной группой).

Вне досягаемости российского правосудия оказались организаторы и руководители гигантской отмывочной — граждане Молдовы банкир Вячеслав Платон и Владимир Плахотнюк, некогда серый кардинал Молдовы, экс-председатель Демократической партии Молдовы, бывший депутат молдавского парламента двух созывов, а в 2010‒2013 годах — его первый вице-председатель.

Очевидно, что осужденные организаторы и участники «молдавского ландромата» были всего лишь обслуживающим персоналом. Они, конечно, тоже получили комиссионные — а это несколько миллиардов рублей, — но основная денежная масса, похищенная в России, оказалась в иностранных банках.

И этими миллиардами спокойно и безнаказанно продолжают пользоваться куда более матерые дельцы из России, которые избежали какого-либо наказания. Те, чьи деньги отмывались и выводились из России, те, которые украли эти гигантские суммы из бюджета. Их — не тронули.

Важный момент: в Молдове тоже проводилось расследование о перекачке денег из России транзитом через Кишинев. Расследование началось еще в 2014 году. Была даже создана парламентская комиссия по «Ландромату». Но дело застопорилось.

Я несколько раз летал в Кишинев, разбираясь в этой истории. Встречался с политиками, бизнесменами, юристами. Среди них — председатель парламентской комиссии по расследованию «Ландромата» Инга Григориу. От своих собеседников я услышал, что ключевым препятствием для расследования этого дела в Молдове стало то, что Москва так и не предоставила информации о происхождении денег, выведенных из России.

Молдавскому банкиру Вячеславу Платону это обстоятельство позволило полностью обелить себя в глазах общественности. Несколько лет назад Платон рассказал молдавским журналистом, что он ни в чем не виновен, что все операции, которые проводил его банк, были абсолютно законными и не считаются в Молдове преступными. Потому что преступными могут быть только финансовые операции с деньгами криминального происхождения.

А Россия так и не предоставила Молдове доказательств, что деньги, прокаченные через «молдавский ландромат», были украдены.

О происхождении этих сотен миллиардов, повторюсь, был прекрасно осведомлен Петр Чувилин. Но его информированность так и не заинтересовала оперативников и следователей.

А вот еще одно уголовное дело, свидетелем по которому проходил Петр Чувилин: о так называемой «Площадке» — теневой схеме конвертации рублей в доллары для их вывода из страны. Одним из фигурантов дела был скандально известный полковник МВД Дмитрий Захарченко, в квартире сестры которого в ходе обыска в сентябре 2018 года были обнаружены залежи денег — порядка девяти миллиардов в рублевом эквиваленте. По версии следствия, офицер МВД ежемесячно получал взятку в 150 тыс. долларов «за общее покровительство» преступной схеме.

На «Площадке» у Петра Чувилина был свой счет, открытый под ником «Ровер». Через этот счет прошли десятки миллионов долларов и евро.

Чувилин был хорошо знаком с владельцами и руководителями банка «Новое время» Раздорожным, Станкевичем, Моториным, организовавшими бесперебойную работу схемы, при помощи которой из России были выведены полтора триллиона рублей.

А прибыль от этой теневой деятельности распределялась в такой пропорции: Раздорожный получал 40%, Станкевич — 20%, Моторин — 20% и 20% доставалось полковнику МВД Захарченко. Обо всем этом Чувилин рассказал следователям.

Эти цифры были также зафиксированы в «Постановлении о предоставлении результатов оперативно-разыскной деятельности органу дознания, следователю или в суд», подписанном 22 июля 2019 года генералом ФСБ, заместителем начальника Управления «М».

И из этого документа однозначно следует, что полковник Захарченко не получал взяток от банкиров — он был равноправным компаньоном банкстеров. И получал долю в 20% от дохода теневого бизнеса.

Но следствие по делу Захарченко, похоже, не особо было заинтересовано в том, чтобы исследовать подноготную деятельности Захарченко. Куда больше оно было заинтересовано в том, чтобы подтянуть к этому уголовному делу Валерия Маркелова, акционера компании «1520», крупнейшего подрядчика РЖД, выполнявшего огромные объемы строительных работ по заявкам железнодорожного монополиста. Именно он, по версии следствия, был тем самым взяточником, который в течение нескольких лет ежемесячно передавал офицеру МВД 150 тыс. долларов.

Во время того самого нашего разговора, незадолго до смерти, Чувилин рассказывал мне, что о взаимоотношениях Маркелова и Захарченко он знал исключительно со слов Германа Горбунцова, беглого российского банкира, который уже более десяти лет проживает в Лондоне. А относительно недавно был объявлен Россией в международный розыск.

— Я честно сообщил суду, что о взятках, которые Маркелов передавал Захарченко, знаю только со слов Горбунцова, — рассказал мне Чувилин.

Я, кстати, был на этом судебном заседании по делу Захарченко‒Маркелова. Но перед началом допроса Петра Чувилина заседание засекретили и прессу попросили покинуть суд. Так что, беседуя с Чувилиным, я не мог не спросить его: почему этот допрос прошел в закрытом режиме?

— Я не просил закрывать это заседание. Это решение обвинения.

— Чтобы огласить твои первоначальные показания, данные в ходе следствия? — уточнил я.

— Возможно, — ответил Чувилин. Он тяжело вздохнул и произнес: — Проклинаю тот день, когда судьба свела меня с Горбунцовым…

Дмитрий Захарченко (справа на первом плане) и бизнесмен Валерий Маркелов (второй справа). Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

Осенью 2018 года Валерий Маркелов был арестован, его обвинили в даче взяток Дмитрию Захарченко. Но дело откровенно не клеилось. Выходить в суд со свидетельствами одного Германа Горбунцова, которые он к тому же передал, находясь за границей, было несерьезно. Вот, видимо, следователи и решили подкрепить показания беглого банкира словами других свидетелей. Которых в массе своей подобрали из числа тех, кто находился под следствием или уже отбывал наказание в колониях.

Среди счастливчиков, которым доверили исполнить роль свидетелей передачи и получения взяток по делу Захарченко, оказался и Петр Чувилин.

Я много думал про тот звонок из больницы. Чувилин, конечно, понимал, что умирает. Я не знаю, почему ему так важно было рассказать правду, которую следователи никак не хотели узнать. Возможно, потому, что в последние свои дни он уверовал. Может, были какие-то другие причины.

Но я знаю одно: он решительно не хотел забирать это знание с собой в могилу.

Когда Чувилин понял, что никому не интересно то, о чем он знает (к примеру, чьи деньги выводил из России «молдавский ландромат», или как и в интересах кого работала «Площадка» из второго уголовного дела Дмитрия Захарченко), он решил систематизировать свои знания и заархивировать информацию в облачном хранилище.

— Там нет ничего нового, обо всем этом я не раз рассказывал операм и следователям, но, возможно, тебе будет интересна эта информация. Приезжай в клинику, передам тебе «пароли-явки».

Но вскоре здоровье Чувилина стабилизировалось. Его даже выписали из больничной палаты на амбулаторное лечение. А в середине февраля ему стало резко хуже. Он быстро угасал. И скончался.

А мы так и не встретились. Не успели.

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