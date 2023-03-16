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Лукашенко вызвал к себе Шеймана

  • 16.03.2023, 13:30
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Лукашенко вызвал к себе Шеймана
Виктор Шейман

Беседа проходила за закрытыми дверьми.

Лукашенко 16 марта принял с докладом своего специального посланника Виктора Шеймана, который курирует развитие сотрудничества со странами Африканского континента. Об этом сообщает пресс-служба белорусского диктатора.

«Генералов бывших не бывает, и высших должностных лиц тоже. Африка остается за тобой как специального посланника», — сказал Александр Лукашенко, обращаясь к Виктору Шейману.

Дальше беседа продолжилась в закрытом режиме.

Как писал сайт Charter97.org, компания, связанная с Шейманом, попала в скандал в Зимбабве.

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