Лукашенко вызвал к себе Шеймана 16.03.2023, 13:30

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Виктор Шейман

Беседа проходила за закрытыми дверьми.

Лукашенко 16 марта принял с докладом своего специального посланника Виктора Шеймана, который курирует развитие сотрудничества со странами Африканского континента. Об этом сообщает пресс-служба белорусского диктатора.

«Генералов бывших не бывает, и высших должностных лиц тоже. Африка остается за тобой как специального посланника», — сказал Александр Лукашенко, обращаясь к Виктору Шейману.

Дальше беседа продолжилась в закрытом режиме.

Как писал сайт Charter97.org, компания, связанная с Шейманом, попала в скандал в Зимбабве.

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