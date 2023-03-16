Путин может «сдать» Россию 1 16.03.2023, 13:29

1,288

Фото: Getty Images

Глава Кремля слишком многое поставил на карту.

Диктатор РФ Владимир Путин слишком много поставил на войну страны-агрессора России против Украины. Проигрыш может означать для него даже его физическую ликвидацию. Поэтому глава Кремля пытается сформировать свою «ось зла» с привлечением еще нескольких стран, а в худшем для себя случае может даже пожертвовать суверенитетом, ресурсами или самостоятельностью РФ в обмен на помощь Китая в войне.

Украинцы должны осознавать, что Путин готов даже к радикальным шагам. Нельзя исключать даже того варианта, что он может применить ядерное оружие. Такое мнение высказал историк, народный депутат Украины, бывший глава Института национальной памяти Владимир Вятрович во время чата на «Главреде».

«Путин уже не может остановиться, потому что слишком много поставил на эту войну. Поражение в этой войне будет означать его личный конец, в том числе, вероятно, и физический. Всё то, что он много лет выстраивал – не только свой имидж, но и свою физическую и материальную жизнь, полетит кувырком. Поэтому надо осознавать: Путин готов к последним радикальным шагам», – отмечает Вятрович.

Он подчеркнул, что украинцам нельзя расслабляться, ведь масштабы ресурсов и сил российских оккупантов до сих пор очень велики. Врага нельзя воспринимать с юмором, ведь у страны-агрессора РФ еще до сих пор есть большой потенциал, прежде всего человеческий. Вятрович напомнил, что именно за счет человеческого потенциала СССР выиграл Вторую мировую войну, ведь забрасывал противника телами солдат, в том числе и украинцев.

Не стоит забывать и о ядерном оружии, ведь нельзя быть уверенными в том, что Путин его не применит, говорит историк.

Он отмечает, что РФ сейчас формирует свою «ось зла», пытаясь затянуть в нее не только Беларусь, но и Иран и Китай.

«Несмотря на значительную изоляцию Путина и России россияне сейчас формируют свою «ось зла». И это не только Беларусь, которая уже стала прокси-государством и потеряла свой суверенитет, но и мощные и опасные государства, например, Иран и Китай. Сейчас Китай публично стоит более или менее в стороне от этого конфликта, но он пытается использовать войну для усиления своих влияний в России», – сказал Вятрович.

В то же время историк считает, что Кремль даже будет готов на большие уступки Китаю, если тот согласится помочь стране-агрессору вести войну против Украины.

«Когда Россия почувствует угрозу поражения в этой войне, она будет готова даже на потерю своего суверенитета, ресурсов, самостоятельности и может пойти на договоренности с Китаем, которые втянут Поднебесную в этот конфликт», – сказал Вятрович.

Также он отметил, что сейчас нет оснований надеяться, что эта война может завершиться «за две-три недели». Он выразил мнение, что украинцам стоит готовить «не к забегу на сто метров, а к марафону». Ведь если мы поверим в приближение скорой победы, то можем не рассчитать своих сил и «выдохнуться» раньше.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».