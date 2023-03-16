Пьяный сын убил свою мать в Витебской области 9 16.03.2023, 13:59

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Ему не понравилась передача по телевизору.

37-летний житель Дубровенского района Витебской области до смерти избил свою 76-летнюю мать, пишет пресс-служба Следственного комитета.

По версии следователей, мужчина пришел домой к родителям в состоянии алкогольного опьянения, они смотрели телевизор. Сыну не понравилась передача и он захотел переключить канал. Отец не стал спорить и протянул ему пульт. В ответ сын схватил его за руку, стащил с дивана на пол и стал избивать. Мать просила его остановиться, через некоторое время сын переключил агрессию на мать, стал избивать ее руками и ногами.

Испугавшись, отец выбежал из дома и спрятался в сарае, где провел всю ночь. Как только утром следующего дня сын ушел из дома, пенсионер смог вернуться в жилье. На полу он обнаружил жену с многочисленными травмами. Она рассказала о произошедшем и пожаловалась на сильные боли, однако наотрез отказалась вызывать скорую медицинскую помощь. Через некоторое время от полученных травм она скончалась.

Судебные эксперты установили на теле погибшей следы не менее чем от 81 удара.

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