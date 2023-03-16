Заговор шизофреников Виталий Портников, «Грани»

16.03.2023, 14:12

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Виталий Портников

На осуществление своих планов у Кремля не хватит сил.

Каждый день российско-украинской войны приоткрывает завесу над планами Кремля и ФСБ относительно восстановления Российской империи во главе с Владимиром Путиным. То обнародуют план полного подчинения Беларуси, то - Молдовы. Не сомневаюсь, что такой план существовал и по Украине, я даже могу его сформулировать, не ожидая появления документа. После начала «спецоперации» вернуть в Киев «легитимного» Януковича, который передаст власть Медведчуку, обеспечить проведение в восточных и южных областях Украины референдумов о присоединении к России, а оставшуюся под управлением марионеток часть Украины интегрировать к 2030 году.

Это и был, собственно, план «спецоперации» - воевать Путин не собирался, на сопротивление украинцев не рассчитывал. Но, как видим, это сопротивление не изменило его планов. Просто теперь украинцев собираются сломить долгой войной, чтобы обескровить страну, добиться от нее «признания территориальных реалий», нейтралитета и отказа от вступление в НАТО и ЕС. Ну и дальше, как справедливо замечает Путин, все должно будет идти по плану - оставшуюся часть Украины «интегрируют» к 2030 году. Как и Беларусь. Как и Молдову. Как и другие бывшие советские республики. То, что не получилось взять блицкригом, Путин хочет взять измором.

Можно, конечно, спросить - а что после 2030 года? А после 2030 года в интегрированных вассальных государствах ускорится процесс русификации, маргинализации родных языков, подмена собственной истории отвратительным и лживым русским шовинистическим мифом. Все то, что сейчас происходит в национальных республиках самой России. Так что вопрос присоединения этих стран к России - после «денацификации», разумеется, после уничтожения всего живого - будет лишь вопросом времени. 2022-2030 годы - время кастрирования. А потом начнется время уничтожения.

Этот заговор шизофреников вполне удался бы, если бы не Украина. Сейчас мы на развилке. Если Украине удастся отстоять свою государственность и территориальную целостность, процессы маргинализации и разложении начнутся уже в самой России. У русского шовинизма уже просто не будет сил куда-нибудь еще лезть, более того - даже народы России на определенном этапе развития государства могут получить шанс если не избавиться от губительного для них сожительства с русским народом, то по крайней мере добиться превращения России в настоящий союз равноправных народов, где русские станут просто одним из этносов, а русский язык - просто одним из языков. Ну и, конечно, Москва, этот уродливый фурункул на теле России, перестанет высасывать все соки из ее организма и станет просто большим несуразным городом.

Но для того чтобы это произошло, необходимо, чтобы заговор шизофреников провалился. Чтобы Россия проиграла, а Украина победила. Да, от успеха Украины в этой войне зависит не только ее будущее, но и будущее Беларуси, и будущее Молдовы, и будущее всех остальных бывших союзных республик, и будущее народов России. Украинцы сегодня воюют за всех угнетенных и оболганных, за всех, кого архаичная империя столетиями обманывала, унижала и уничтожала. И, уничтожая, вырождалась сама - от Рюриковичей к Романовым, от Романовых к большевикам, от большевиков к чекистам. Каждый исторический поворот - будто новый спуск вниз, к краху. Поразительная история разложения! И поразительное желание - погибая, захватить с собой в могилу остальных. Украину, Молдову, Беларусь... Далее по списку.

Сомнений в том, что на осуществление этого заговора у Путина и его банды чекистов не хватит сил, у меня нет. Сомнений в том, что попытки его осуществления принесут всем нам еще много крови и слез, - тоже. Вот почему так важно, чтобы Россия Путина рухнула как можно быстрее.

Виталий Портников, «Грани»

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