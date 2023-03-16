Байден, пришли окорочка! 1 Игорь Эйдман

16.03.2023, 14:31

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Игорь Эйдман

Российское общественное сознание крайне инфантильно.

Академик Сахаров

Был такой плохой.

Ох и возмущались мы:

Нужен он на кой?

Позже оказалось вдруг,

Что он был хороший.

Жалко его, бедного.

Стоим с повинной рожей.

Нынче выясняется:

Все-таки плохой.

Снова возмущаемся:

Нужен был на кой?

Если вновь окажется,

Что все-таки хороший,

Эх, пожалеем мы опять,

Да с повинной рожей!

(Герман Лукомников)

Российское общественное сознание крайне инфантильно. Оно напоминает психологию трудных подростков-невротиков. Мощный комплекс неполноценности заставляет малолетнего хулигана самоутверждаться за счет насилия. Однако рационально оценить свои возможности он не в состоянии. В спровоцированной им самим драке его больно бьют, после чего самооценка резко падает. Страна стоит перед миром с «повинной рожей» нашкодившего подростка: дяденьки не бейте, лучше покормите, я голодный!

Однако период раскаяния длится недолго. Очередной вождь (какой-нибудь старый вор) объясняет стране-подростку, что во всех ее неудачах виноваты окружающие. Страна опять впадает в ресентимент и пробует отомстить окружающим за собственную несостоятельность, самоутвердиться с помощью насилия.

Российское общественное сознание раскачивается как качели: от безудержного самовосхваления к жестокому самоуничижению и обратно.

В период мании величия страна делает преступные глупости, пускается в кровавые авантюры. Затем следует крах, период самоуничижения и попрошайничества (уже скоро).

Время СССР:

Мы - самая передовая, первая социалистическая страна. У них - безработица, инфляция, коррупция. А у нас ничего этого (и даже секса) нет. Мы покорили космос, держим полмира в кулаке, "а также в области балета мы впереди планеты всей".

Перестройка и 90-е:

Мы для всего мира - печальный пример того, как не надо жить; поставили провальный коммунистический эксперимент, погубили лучших людей страны. У них - демократия и полные полки в магазинах. У нас - бардак и дефицит. Буш, пришли окорочка!

Путинское время:

Мы - самые великие и крутые, правильные и настоящие. У них - родитель номер один и номер два, гей-парады, моются собаками, закусывают хомяками. У нас есть все для счастья: папа и мама, выпить и закусить, свет и газ, бомбы и ракеты, скрепы и Путин. Мы свято храним православные традиции и анальную девственность. А кто к нам с гей-пропагандой придет - от нее и погибнет!

Постпутинское время:

Мы - позор человечества. Зачем-то напали на соседей, убили множество людей, разрушили города, стали пугалом для всего мира. Это все Путин виноват. Он нас попутал, а мы, неразумные, поддались. Байден, будь таким же добреньким дедушкой, каким был Буш, пришли куриные окорочка! Мы еще не забыли их сладастный вкус, на голодный желудок буквально сводящий с ума.

Игорь Эйдман, Telegram

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