Байден, пришли окорочка!1
- Игорь Эйдман
- 16.03.2023, 14:31
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Российское общественное сознание крайне инфантильно.
Академик Сахаров
Был такой плохой.
Ох и возмущались мы:
Нужен он на кой?
Позже оказалось вдруг,
Что он был хороший.
Жалко его, бедного.
Стоим с повинной рожей.
Нынче выясняется:
Все-таки плохой.
Снова возмущаемся:
Нужен был на кой?
Если вновь окажется,
Что все-таки хороший,
Эх, пожалеем мы опять,
Да с повинной рожей!
(Герман Лукомников)
Российское общественное сознание крайне инфантильно. Оно напоминает психологию трудных подростков-невротиков. Мощный комплекс неполноценности заставляет малолетнего хулигана самоутверждаться за счет насилия. Однако рационально оценить свои возможности он не в состоянии. В спровоцированной им самим драке его больно бьют, после чего самооценка резко падает. Страна стоит перед миром с «повинной рожей» нашкодившего подростка: дяденьки не бейте, лучше покормите, я голодный!
Однако период раскаяния длится недолго. Очередной вождь (какой-нибудь старый вор) объясняет стране-подростку, что во всех ее неудачах виноваты окружающие. Страна опять впадает в ресентимент и пробует отомстить окружающим за собственную несостоятельность, самоутвердиться с помощью насилия.
Российское общественное сознание раскачивается как качели: от безудержного самовосхваления к жестокому самоуничижению и обратно.
В период мании величия страна делает преступные глупости, пускается в кровавые авантюры. Затем следует крах, период самоуничижения и попрошайничества (уже скоро).
Время СССР:
Мы - самая передовая, первая социалистическая страна. У них - безработица, инфляция, коррупция. А у нас ничего этого (и даже секса) нет. Мы покорили космос, держим полмира в кулаке, "а также в области балета мы впереди планеты всей".
Перестройка и 90-е:
Мы для всего мира - печальный пример того, как не надо жить; поставили провальный коммунистический эксперимент, погубили лучших людей страны. У них - демократия и полные полки в магазинах. У нас - бардак и дефицит. Буш, пришли окорочка!
Путинское время:
Мы - самые великие и крутые, правильные и настоящие. У них - родитель номер один и номер два, гей-парады, моются собаками, закусывают хомяками. У нас есть все для счастья: папа и мама, выпить и закусить, свет и газ, бомбы и ракеты, скрепы и Путин. Мы свято храним православные традиции и анальную девственность. А кто к нам с гей-пропагандой придет - от нее и погибнет!
Постпутинское время:
Мы - позор человечества. Зачем-то напали на соседей, убили множество людей, разрушили города, стали пугалом для всего мира. Это все Путин виноват. Он нас попутал, а мы, неразумные, поддались. Байден, будь таким же добреньким дедушкой, каким был Буш, пришли куриные окорочка! Мы еще не забыли их сладастный вкус, на голодный желудок буквально сводящий с ума.
Игорь Эйдман, Telegram