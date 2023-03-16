Ученые раскрыли тайну существования единорога 16.03.2023, 14:36

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Точку в данном вопросе удалось поставить благодаря доисторическим наскальным рисункам.

С колониальной эпохи в Африке люди мечтали разыскать мистическую однорогую лошадь, услышав рассказы коренных народов о существовании таких существ. Эта страсть к единорогам усилилась в 1797 году, когда был опубликован рисунок, который, как утверждал автор, скопирован с наскального изображения. Ученым Кембриджского университета удалось раскрыть тайну существования единорога.

Доисторические наскальные рисунки действительно помогли исследователям опознать древних существ, которые когда-то сосуществовали с людьми. И хотя многие скептично полагают, что древние племена изображали носорогов, недавние исследования показали, что это совсем не так и зверь выглядел иначе.

Дождевой зверь на наскальных южноафриканских рисунках.© Origins Centre, Южно-Африканская Республика

Углубляясь в отчеты о диких животных с рогом во лбу, археологи из Кембриджа отмечают что южноафриканские единороги описывались как полосатые звери, а иногда их называли «камма», что на одном из африканских наречий означает «вода». Это существо поразительно похоже на мифического дождевого зверя, которого во время засухи вызывал бушменский шаман.

Согласно преданию, специалист должен был войти в транс, а затем посетить духовный мир, где у водопоя ему нужно было выманить свирепого зверя. После этого при помощи ароматической травы шаман должен был поймать животное и отправиться с ним в реальный мир, где зверя убивали, чтобы вызвать дождь.

Отсюда ученые заключили, что «единорог», изображенный на наскальных африканских рисунках, является другой формой бушменских дождевых животных, а их сходство с единорогами из европейских сказок когда-то привело к большому недоразумению.

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