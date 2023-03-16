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Экс-журналисту запретили выезд из Беларуси

  • 16.03.2023, 14:48
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Экс-журналисту запретили выезд из Беларуси
Сергей Гордиевич

Он узнал это при попытке выехать в Литву.

Бывшему журналисту брестского издания «Первый регион» Сергею Гордиевичу запретили выезд из Беларуси. Он узнал это при попытке выехать в Литву, сообщает БАЖ.

Гордиевич получил визу и решил съездить в Литву.

«Я почувствовал что-то нехорошее, когда пограничница очень долго рассматривала мой паспорт. В результате она позвонила, и пришел ее начальник», — рассказал Гордиевич.

Пограничники заявила, что Гордиевичу запрещен выезд из Беларуси. В его паспорт поставили соответствующий штамп.

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