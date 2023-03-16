В белорусских магазинах происходит что-то странное с куриными яйцами 16.03.2023, 14:54

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Хитро придумано.

Журналисты издания Kraj.by заметили в магазине Молодечно яйца, расфасованные и в пакет, и в лоток. Причем за лоток нужно заплатить отдельно — 14 копеек. Дополнительный ценник прикрепили на витрине рядом с лотками.

Если взять и яйца, и лоток, вы заплатите 2,59 рубля. Если брать такие же яйца, но в пакете, они будут стоить 2,45 рубля.

— Вот оно как, — с удивлением сказала одна из покупательниц. — Хитро придумано, но цена все равно небольшая, и в лотке удобнее нести.

В администрации магазина пояснили, почему лоток продают отдельно: яйца без упаковки «отгрузил один из поставщиков», и «компания закупила лотки отдельно», в них сами работники магазина и фасуют продукт. У покупателей есть выбор — покупать яйца в пакете или вместе с лотком.

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