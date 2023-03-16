На «Виталюр» подала в суд компания российского экс-губернатора 16.03.2023, 15:00

Предварительные слушания должны состояться в Арбитражном суде Москвы.

Русская рыбная компания (РРК), одним из владельцев которой является бывший глава Приморского края России Сергей Дарькин, требует с семейного бизнеса Яцуков оплату и неустойку за поставки рыбы в 2016 году, пишет Office Life.

Согласно судебным документам, предварительные слушания должны состояться в Арбитражном суде Москвы на следующей неделе.

РРК является одним из крупнейших дистрибьюторов рыбы и морепродуктов на российском рынке. По различным оценкам, на нее приходится 10−12% всего оборота. При этом сумма претензий компании экс-губернатора, которому также принадлежит один из крупнейших добытчиков рыбы в России (Находкинская БАМР), невелика. РРК добивается от «Виталюра» погашения около 10,3 млн российских рублей основного долга и примерно 250 тыс. неустойки — по нынешнему курсу общая сумма в долларовом эквиваленте недотягивает до 150 тысяч долларов.

В различных российских судах находятся еще четыре иска к «Виталюру» со стороны других поставщиков (не только рыбы). Есть один уже удовлетворенный. Совокупные претензии этих контрагентов по оплате поставок, произведенных ими в 2019—2022 годах, тоже незначительны — примерно на 100 тысяч долларов.

Необходимостью выполнения обязательств перед поставщиками объяснялась сделка, по которой владельцы «Виталюра» в начале 2023 года передали свои магазины в аренду «Санта Ритейл». Любопытный факт: РРК в свое время являлась частью холдинга российского бизнесмена Максима Воробьева, у которого компания «Санта Бремор» в 2013-м приобрела рыбоперерабатывающий завод «Русское море» в Ногинске.

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