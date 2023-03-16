Путин стал целью номер один Виктория Зубкова, planeta.press

16.03.2023, 15:08

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Глава РФ боится повторить судьбу иранского генерала Сулеймани.

18 марта россияне отмечают «день воссоединения Крыма с Россией». В этот день девять лет назад путинский режим незаконно аннексировал украинский полуостров.

Все началось с того, как в ночь на 27 февраля 2014 года российский спецназ захватил и блокировал Верховный Совет Крыма и Совет Министров Крыма. События развивались стремительно — уже 16 марта состоялся «референдум» под дулами автоматов, 17 марта Верховный Совет АРК провозгласил «независимость» республики, 18 марта Путин совместно с крымскими коллаборантами подписал «Договор о принятии Республики Крым в состав России», 21 марта Совет Федерации ратифицировал договор и закон об образовании новых субъектов федерации, закрепив аннексию.

27 марта 2014 года Генассамблея ООН поддержала территориальную целостность Украины, признав Крым и Севастополь ее неотъемлемыми частями. За украинскую резолюцию проголосовали 100 государств-членов ООН из 194, против — Беларусь, Боливия, Венесуэла, Армения, Зимбабве, Куба, КНДР, Никарагуа, Сирия и Судан.

Согласно принятому ЗУ «Об обеспечении прав и свобод граждан и правовом режиме на временно оккупированной территории Украины» территория полуострова в результате российского захвата считается временно оккупированной.

Возбудить элиты

Накануне 18 марта российская пресса пестрит заголовками в духе «Кремль раскрыл планы Путина на годовщину воссоединения Крыма с Россией», «Путин может посетить Крым на годовщину воссоединения», «Путин может принять участие в мероприятиях в честь воссоединения Крыма с РФ» и т.п.

И цитирует пресс-секретаря президента России, который анонсировал мероприятия в годовщину аннексии Крыма. «У нас в связи с днем воссоединения Крыма с Россией будет накануне, в пятницу 17 марта, совещание по вопросам социально-экономического развития Крыма и Севастополя, в режиме видеоконференции, такое рабочее, субстантивное совещание», — рассказал Песков. По его словам, «и в сам день годовщины будут еще некоторые мероприятия у президента».

Не исключено, что Путин-таки посетит аннексированный Крым, чтобы поднять дух российских «элит», которые смирились с поражением в войне против Украины. Еще Федор Достоевский писал в своем романе «Преступление и наказание», что преступника всегда тянет вернуться на место преступления, но у главного военного преступника РФ «кишка тонка». После «инцидента» на Крымском мосту, серии «хлопков» на аэродроме «Саки» и прочих военных объектах он предпочитает наблюдать за полуостровом издалека. А временно оккупированные Донецк и Луганск за эти девять лет он так и не посетил.

Смелости Путина пока хватило лишь на то, чтобы проехаться по частично отремонтированному после «инцидента» Крымскому мосту за рулем непатриотичного «мерседеса».

Это был PR-провал года.

«5 декабря президент России Владимир Путин неожиданно приехал на Крымский мост, причем за рулем, и провел на мосту некоторое время. Через несколько часов его уже можно было видеть на вручении премии #мывместе в московском Манеже, — в частности, написал тогда «Коммерсантъ». — И никого потом, конечно, не убедить, что где-то, или в Крыму, или в Манеже, не было двойника. Конечно, был. Не мог так быстро туда-сюда. Да и незачем. Только вот где? Скорее всего, в Крыму, да? Там народу мало, везде вполоборота… Да, определились – в Крыму. Между тем в Крыму очень похожий на президента Владимир Путин садился в автомобиль. Ошибкой организаторов был «мерседес». Ну почему в самый главный момент — и сразу «мерседес»? А потому что, может, меняли много раз авто. И кортеж где надо, там и остался. И потом, заслуживает ли двойник Aurus?».

Другими словами, на мосту был не президент России, а «очень похожий на президента Владимир Путин», «двойник», которому даже президентского «Ауруса» не дали. А настоящий Путин в это время был в Москве, готовился к выходу на сцену в Манеже, где вручали волонтерскую премию #мывместе. Двойника, кстати, определили и по другим признакам, например, прекрасно функционирующей правой руке.

Иранский прецедент

В октябре Путин на пленарном заседании международного дискуссионного клуба «Валдай» возмутился участием США в устранении иранского генерала Сулеймани.

«Не стесняются ничего. Взяли Сулеймани убили, иранского генерала. Можно было как угодно относиться к Сулеймани, ну как угодно, но это официальное лицо другого государства. Убили на территории третьих стран и сказали: «Да, мы убили». Что это такое вообще? Мы где живем?» — заявил он.

Сулеймани был командующим силами специального назначения «Аль-Кудс» КСИР. Погиб в результате ракетного удара по его автоколонне близ Багдада ВС США в январе 2020 года. Операцию провела администрация Дональда Трампа.

Не то чтобы Путин тепло относился к Сулеймани, просто он боится повторить судьбу опального иранского генерала.

А в США, напомним, предупредили, что президент России станет «законной военной целью» в случае применения ядерного оружия. Еще в ноябре экс-советник бывшего президента США Дональда Трампа Джон Болтон заявил, что если Путин применит ядерное оружие, он подпишет «собственную предсмертную записку». По его словам, все россияне должны понимать, что в этом случае главнокомандующий станет «законной военной целью».

«Он — центр принятия решений и контроля российской армии. Мы называем это национальным командным органом власти. Он — законная военная цель. Я думаю, хотя много других вещей мы можем также сделать, но он должен знать, что он среди списка наших целей», — сказал Джон Болтон.

Неспроста еще до полномасштабного вторжения в Украину Путин пересел с самолетов на бронепоезд, чтобы его передвижения не отследили. Последнюю версию состава, по данным «Досье», подготовили для него в 2014–2015 годах, аккурат после аннексии Крыма, но постоянно ездить на нем он начал во второй половине 2021-го. Путин практически не покидает территорию России, живет с любовницей Алиной Кабаевой и их детьми, как выяснил «Проект», крайне скрытно, встречи проводит по видеосвязи, на публику выходит в толпе ФСОшников.

Но «сливы» истории о бронепоезде и резиденции семьи президента свидетельствуют о том, что для разведок нет тайн. И если будет принято решение ликвидировать «цель номер один», это будет сделано независимо от того, посетит 18 марта Путин временно оккупированный Крым или нет.

Виктория Зубкова, planeta.press

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