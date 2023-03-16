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«Форма еще чистенькая»: ВСУ ликвидировали подразделение российских новобранцев

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  • 16.03.2023, 15:15
  • 3,574
«Форма еще чистенькая»: ВСУ ликвидировали подразделение российских новобранцев

Оккупанты пытались штурмовать украинские позиции.

Украинские воины ликвидировали пятерых оккупантов, пытавшихся штурмовать позицию ВСУ.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись, на которой зафиксирован исход боя, опубликовал один из бойцов.

«Они хотели зайти на нашу позицию. Вот что из этого следует. Три и дальше еще два. Форма еще чистенькая», - говорит он на записи и снимает тела убитых оккупантов.

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