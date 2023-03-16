«Как тараканы»: оккупанты на ходу выпрыгивают из подбитой БМП 2 16.03.2023, 15:30

2,172

Бойцы ВСУ показали эпичное видео.

Украинские военные отследили российскую БМП с помощью беспилотника, после чего сбросили сверху горячий «подарок», передает nv.ua со ссылкой пресс-службу 59-ю отдельной мотопехотной бригады ВСУ.

«Несмотря на всю свою браваду, угрозы в адрес НАТО и ядерный шантаж, с высоты полета украинского дрона российские военные кажутся не более чем мелкими вредителями вроде тараканов», — пишет издание.

Особенно показательным в этом смысле является видео от 59-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ, на котором оккупанты прямо на ходу выпрыгивают из подбитой бронетехники, разбегаясь в разные стороны, точно какие-то насекомые.

ЗСУ показали, як окупанти на ходу вистрибують із підбитої бронетехніки, розбігаючись у різні боки, наче якісь комахи pic.twitter.com/198VEMAEKH — NV (@tweetsNV) March 16, 2023

Впрочем, спрятаться от украинского беспилотника российским захватчикам не так-то просто, в какой бы щели они не пытались укрыться.

Порой, все что остается российским военным — буквально уползать с поля боя на четвереньках, в надежде спасти свои жизни.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».