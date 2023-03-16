Помощник Мясниковича нашелся в СИЗО КГБ

Помощник Мясниковича нашелся в СИЗО КГБ1
- 16.03.2023, 15:40
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Экс-замминистра связи и информатизации задержали по делу о взрыве в Мачулищах.
Экс-замминистр связи и информатизации, помощник Михаила Мясниковича, председателя Коллегии Евразийской экономической комиссии Дмитрий Шедко находится в СИЗО КГБ. Об этом сообщил ПЦ «Весна».
Появилась информация о задержании бывшего замминистра связи и информатизации Дмитрия Шедко, возможно арест связан с подрывом самолета в Мачулищах
Как сообщал сайт Charter97.org, мужчина пропал и его не могут найти три дня.
По информации правозащитников из «Весны», Дмитрий был, вероятно, задержан на работе в Москве. Как утверждают наши источники, мужчина долгое время был связан с ролевиками и время от времени по возможности принимал участие в их мероприятиях — он лично знал некоторых людей, что были задержаны по делу диверсии в Мачулищах.
Шедко занимал должность помощника Мясниковича, председателя Коллегии Евразийской экономической комиссии (орган Евразийского экономического союза, куда входят Армения, Беларусь, Кыргызстан, Россия, Казахстан).
До мая 2019 года он был заместителем министра связи и информатизации Беларуси.