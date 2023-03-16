Полковник ВСУ: В окружение под Бахмутом попадают как минимум три бригады РФ 16.03.2023, 15:49

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Украинские военные могут легко отрезать группировку, двигающуюся к Славянску.

Украинские военные продолжают удерживать Бахмут. До полного окружения далеко, а до оперативного еще дальше.

Об этом в эфире «24 канала» заявил полковник запаса ВСУ, военный эксперт и летчик-инструктор Роман Свитан. Он объяснил, россияне поняли, что «тонкой клешней Бахмут не окружить». Поэтому сейчас постараются идти вдоль трассы Дебальцево – Славянск. Впрочем, у врага и здесь проблемы.

«Язык, который отрывается от материнской части, он сам может попасть под удар», – прокомментировал карту Роман Свитан.

Военный эксперт отметил, что сейчас ситуация двоякая. С одной стороны, украинский гарнизон находится в полуокружении. С другой – россияне могут сами в нем оказаться.

«Вот эта вся «ЧВКшная братия», пытающаяся двигаться в сторону Славянска, может попасть в полуокружение. Из-под Бахмута выход на Белогоровку или обратно – и весь этот наступательный потенциал будет в оперативном окружении, а дальше ликвидирован», – объяснил Свитан.

По его словам, все будет зависеть от мастерства украинских военных. Поэтому говорить кто сейчас находится в окружении – вопрос дискуссионный.

По мнению военного эксперта, это как минимум 3 бригады – до 7,5 тысячи человек.

«Это достаточно существенные проблемы для россиян. Но чтобы нам окружить их и совершить подобные действия, нужно 3 – 5 штурмовых бригад. Совершить марш-броски по 10 – 15 километров, а этого достаточно, чтобы «откусить» эту голову, которая двигается на Славянск», – подчеркнул спикер.

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