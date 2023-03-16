Какую дачу можно купить под Минском до $10 тысяч 2 16.03.2023, 15:54

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Семь интересных вариантов.

Март – это начало горячего сезона на рынке загородной недвижимости. Обычно в это время количество сделок подскакивает в два раза по сравнению с зимой. А к апрелю – увеличивается еще вдвое. Чтобы не упустить хорошие предложения, стоит уже сейчас присматриваться к дачам. Myfin.by составил подборку вариантов до $10 тысяч недалеко от Минска.

Дача в СТ «Старинки» за $4 900

Небольшой сборно-щитовой дом с участком в 8 соток. В доме три комнаты и кухня, на участок проведена сезонная вода, а в дом – электричество. Находится в 42 километрах от Минска в молодечненском направлении, добраться также можно на поезде до станции Олехновичи. Это один из самых недорогих домов в Минском районе. Автор объявления сообщает, что вокруг товарищества живописный лес, а на участке – плодовые деревья и небольшая беседка.

Дом в СТ «Прогресс» за $6750

Крохотный домик на 19 квадратных метров с участком 4,9 сотки. В ста метрах от дома находится лес, а в пятиста – обустроенное для отдыха и рыбалки озеро. В дом проведено электричество, вода на участке из скважины, а отопление печное. На территории есть теплица и хозпостройки. Товарищество находится возле деревни Ушанка, в 37 километрах от столицы.

Садовый домик в СТ «Дубравы» за $7000

Садовый модульный домик с наполовину крытой террасой для тех, кто не собирается проводить много времени в доме. На участке в 6 соток есть туалет, душевая, кирпичный сарай. До железнодорожной станции 10 минут ходьбы, а СТ находится в 40 километрах от Минска.

Дача в СТ «ГЛОБУС-9» за $9500

Двухэтажный бревенчатый дом на 69 квадратов с выходом в лес. Участок почти 5 соток. Внутри дома есть подвал, комнаты облицованы вагонкой, отапливается печью. Электричество проведено в дом, а вода сезонная. Находится в 40 километрах от Минска, также возле железнодорожной станции Дубравы.

Дача в СТ «Станкостроитель» за $9900

Двухэтажная дача с аккуратной внутренней отделкой в 37 километрах от Минска в пуховичском направлении. Площадь дома составляет 51 квадрат, а участка – 4,3 сотки. В доме есть печь и электричество. Санузел на улице, а вода сезонная. Кроме этого на участке есть хозблок и беседка. Находится дача в 37 километрах от Минска, в получасе ходьбы до железнодорожной станции Рыбцы.

Дача рядом с деревней Турковщина за $9 999

Аккуратный маленький дом в 28 километрах от Минска на участке в 7 соток. Дом построили в 1994 году, внутри поклеены обои, потолки обшиты деревом и есть мебель. За домом – крытая беседка и отдельный душ, а на участке – теплица.

Дача в СТ «Холмогорье» за $10 000

Бревенчатый дом на склоне с участком в 10 соток: 6,5 для строительства, 3,5 для хозяйства. В комнатах нет облицовки, так что внутри он напоминает избу. В дом заведено электричество, есть печь, а водоснабжение сезонное. От Минска товарищество находится в 46 километрах, а до железнодорожной станции Лоси от дома 15 минут ходьбы.

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