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Польша в ближайшие дни передаст Украине истребители

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  • 16.03.2023, 16:10
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Польша в ближайшие дни передаст Украине истребители

Пока неизвестно их число.

Президент Польши Анджей Дуда заявил, что Варшава передаст Украине первые четыре истребителя МиГ-29 в ближайшие дни.

Об этом он сказал во время пресс-конференции с чешским коллегой Петром Павелом в четверг, 16 марта, сообщает Rzeczpospolita.

По словам Дуды, такое решение приняли на уровне государственных органов. На сегодняшний день у Варшавы «десяток этих МиГ» — их получили еще в начале 90-х от армии ГДР. Сколько всего Польша поставит для ВСУ таких истребителей, президент не уточнил.

«Четыре самолета мы передаем Украине в полном рабочем состоянии в течение следующих нескольких дней. Остальные самолеты обслуживают, готовят. Их место займут новые самолеты FA-50 из Южной Кореи, первые из которых ожидаем к концу года. А потом эскадрильи самолетов F-35», — заявил Дуда.

Как писал сайт Charter97.org, Словакия также передаст Украине истребители.

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