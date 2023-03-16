Часть плана Путина Андрей Клименко

16.03.2023, 16:20

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Андрей Клименко

Фото: qha.com.ua

О чем говорит статистика «зернового коридора».

Мониторинговая группа «Институт Черноморских стратегических исследований» и редакции BlackSeaNews на основе собственного мониторинга в очередной раз сообщает о тенденциях работы «зернового коридора» из портов Украины в Одесской области в период 1 сентября 2022 — 10 марта 2023 года.

Мы рассматриваем показатель среднего количества судов, прибывающих за день в порты Одесской области в рамках «черноморской зерновой инициативы» как один из индикаторов уровня военных рисков в Черноморском регионе.

В сентябре 2022 года он равнялся 5,9 судов в день;

в октябре 2022 года — 5,1;

в ноябре 2022 года — 3,3;

в декабре 2022 года — 3,2 судов в день;

в январе 2023 года — 2,8;

в феврале 2023 года — 2,5;

в период 1−10 марта 2023 — 2,8 судов в день.

В ноябре 2022 г. произошло сокращение почти в два раза количества судов, получавших разрешения Совместного координационного центра в Стамбуле на выполнение рейсов в направлении украинских портов.

Это произошло после того, как 29 октября 2022 г. произошла атака воздушных и морских беспилотных аппаратов на военные корабли Черноморского флота России в Севастопольских бухтах, в результате которой несколько кораблей получили повреждения. В тот же день Россия объявила о приостановлении своего участия в «зерновом соглашении» под вымышленным поводом повреждения кораблей Черноморского флота и (якобы) гражданских судов, вовлеченных в обеспечение безопасности «зернового коридора».

Последнее было стопроцентной выдумкой, поскольку ни российские военные корабли, ни вымышленные «гражданские суда» на самом деле не принимают в этом никакого участия.

Когда ООН и Турция после этого заявили, что договоренность все равно остается в силе, и инспекторы ООН и Турции продолжили осмотр судов и предоставление им разрешений на продление движения без участия представителя РФ, Минобороны РФ объявило, что Россия возобновляет участие в черноморской зерновой инициативе.

Уменьшение с 5−6 до 2,5−3-х количества ежедневно отправляющихся судов по «зерновому коридору» из пролива Босфор является сознательной политикой России, которой не может нравиться успешный экспорт украинского зерна и соответствующие дополнительные доходы украинского бюджета, направляемые в том числе на финансирование войны против РФ.

То есть блокировка «зернового коридора» остается неотъемлемой составляющей путинского плана войны.

Единственным фактором, заставляющим РФ соглашаться на продление украинского морского экспорта зерна, остается опасение РФ кардинально испортить отношения с президентом Турции, для которого это успешный глобальный лидерский проект (и прибыльный экономический проект для Турции).

Статистика прибытия судов за украинским зерном в марте 2023 г. пока не дает оснований прогнозировать, что РФ не будет соглашаться на очередное продление зерновых соглашений после 18 марта 2023 г. Однако это не отменяет нашей рекомендации, что Украина и цивилизованный мир должны быть готовы к любому сценарию развития событий.

Андрей Клименко, «Фейсбук»

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