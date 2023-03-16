«Ник и Майк»: Систему сильно трясет 1 16.03.2023, 16:33

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Это видно невооруженным взглядом.

«Совещание по вопросам экономии того, чего нет», — так Telegram-канал («Ник и Майк»@nic_and_mike охарактеризовал встречу Лукашенко с чиновниками, где обсуждались «народные деньги»:

— Когда в государственной структуре начинают оптимизировать деятельность в формате контроля приходов и уходов, поиска лишних работников, а также экономии на скрепках, это признак кризиса и того, что руководство не знает, что с этим кризисом делать. Систему сильно трясет, и это видно невооруженным взглядом.

Если раньше такие ситуации случались волнами или в приход нового «руками водителя», то вот уже несколько лет госсектор живет именно в таком формате перманентно. Когда нужно демонстрировать хоть какие-то успехи в наведении порядка. Тактические успехи, на фоне оперативного и стратегического провала.

Сегодняшнее совещание - признак того, что указанная выше практика добралась до макроуровня. Можно обсуждать до бесконечности, как бороться с тем, что замминистра промышленности ездит на авто, принадлежащем МАЗу (нецелевое использование ресурса госпредприятия), или замминистра МЧС пользуется транспортом частного предприятия «Пожснаб» (коррупция), но это не решает проблему дефицита бюджетных средств. Да и делают они это, потому что свой транспорт у них оптимизировали.

Точно так же «подснежники». Кто не в курсе, это специалисты, трудоустроенные в одном месте (чаще всего на предприятии), но выполняющие работу в интересах другого (государственного органа или организации). Не положен по штату секретарь заместителю райисполкома, так будет сидеть в приемной Люся, работающая формально в местном райпо продавцом. Это практика, порожденная чередой оптимизаций персонала, без аудита и оптимизации функционала.

Каким образом обсуждение ситуации с тем, где должна работать Люся, решит проблему экономии бюджетных средств, которые миллиардами крадут на «освоении инвестпроектов», непонятно.

Но в попытке показать, что в целях устранения миллиардного дефицита бюджета нужно уволить Люсю, проблему которой приходится выносить на уровень синепалого синегуба, контролеры найдут много стрелочников. При этом системные проблемы никто решать не будет. А это - сожравшая весь госаппарат коррупция и репрессии, уничтожившие человеческий потенциал.

А тут еще конфликт с соседями, который может привести к закрытию границ для товаров чуть меньше, чем полностью. Но об этом пока никто не думает. Пока проще уволить Люсю и оштрафовать «Пожснаб».

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