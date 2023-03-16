Помогут ли россияне ускорить развал России как империи? 1 16.03.2023, 16:42

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Представители порабощенных Кремлем народов очень внимательно интересуются украинским опытом.

Украинцам не стоит надеяться на то, что активное участие в окончательном развале российского имперского проекта будут принимать сами россияне. Об этом в интервью «Главреду» рассказал историк, народный депутат Украины и экс-руководитель Института национальной памяти Владимиром Вятровичем.

«Россияне в этом смысле безнадежны. Это должны делать порабощенные народы России, часть которых сейчас оказалась на грани существования как нации. Они являются жертвами полномасштабного геноцида, который осуществлялся в течение десятилетий, когда уничтожалось их национальное сознание и их национальная культура, поэтому для них это вопрос выживания. Они сейчас проходят примерно через то же, через что проходили украинцы в ХХ веке. Украинцам хватило сил провозгласить свою независимость, а теперь защищать ее. Поэтому для многих порабощенных народов России украинский случай – это тот success case [случай успеха - прим.], на который они могут ориентироваться в своей борьбе», − сказал он.

Как говорит Вятрович, некоторые представители порабощенных Кремлем народов очень внимательно интересуются украинской национально-освободительной борьбой.

«Я общаюсь с представителями этих порабощенных народов России. Они интересуются нашей историей: историей Украинской повстанческой армии, борьбы украинцев за свою независимость в течение ХХ века. Они понимают, что сейчас должны пройти примерно такой же путь», − сказал он.

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