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Офис Зеленского прокомментировал взрыв в здании ФСБ в Ростовской области

  • 16.03.2023, 17:33
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Офис Зеленского прокомментировал взрыв в здании ФСБ в Ростовской области
Михаил Подоляк

Россия переходит к большому внутреннему конфликту.

Взрыв и пожар в здании погрануправления ФСБ в Ростове-на-Дону, произошедшие в четверг, 16 марта, — «проявление панических настроений и ослабления силового контроля в РФ».

Такую точку зрения озвучил советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк в своем Twitter-аккаунте.

По его словам, сегодняшний взрыв, как и любые другие подобные инциденты, свидетельствуют о «переходе России к большому внутреннему конфликту».

Подоляк уточнил, что украинская сторона не вмешивается в эти процессы, но «с удовольствием наблюдает».

Ранее, как писал сайт Charter97.org, появилось видео взрыва в здании ФСБ в Ростове-на-Дону.

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