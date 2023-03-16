Офис Зеленского прокомментировал взрыв в здании ФСБ в Ростовской области
- 16.03.2023, 17:33
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Россия переходит к большому внутреннему конфликту.
Взрыв и пожар в здании погрануправления ФСБ в Ростове-на-Дону, произошедшие в четверг, 16 марта, — «проявление панических настроений и ослабления силового контроля в РФ».
Такую точку зрения озвучил советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк в своем Twitter-аккаунте.
Будь-яка будівля ФСБ, що горить чи вибухає в Рф, зокрема в ростовській області, однозначно вказує на те, що це прояв панічних настроїв, ослаблення силового контролю та переходу Рф до великого внутрішнього конфлікту. Україна не втручається, але із задоволенням спостерігає…— Михайло Подоляк (@Podolyak_M) March 16, 2023
По его словам, сегодняшний взрыв, как и любые другие подобные инциденты, свидетельствуют о «переходе России к большому внутреннему конфликту».
Подоляк уточнил, что украинская сторона не вмешивается в эти процессы, но «с удовольствием наблюдает».
Ранее, как писал сайт Charter97.org, появилось видео взрыва в здании ФСБ в Ростове-на-Дону.