Офис Зеленского прокомментировал взрыв в здании ФСБ в Ростовской области 16.03.2023, 17:33

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Михаил Подоляк

Россия переходит к большому внутреннему конфликту.

Взрыв и пожар в здании погрануправления ФСБ в Ростове-на-Дону, произошедшие в четверг, 16 марта, — «проявление панических настроений и ослабления силового контроля в РФ».

Такую точку зрения озвучил советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк в своем Twitter-аккаунте.

Будь-яка будівля ФСБ, що горить чи вибухає в Рф, зокрема в ростовській області, однозначно вказує на те, що це прояв панічних настроїв, ослаблення силового контролю та переходу Рф до великого внутрішнього конфлікту. Україна не втручається, але із задоволенням спостерігає… — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) March 16, 2023

По его словам, сегодняшний взрыв, как и любые другие подобные инциденты, свидетельствуют о «переходе России к большому внутреннему конфликту».

Подоляк уточнил, что украинская сторона не вмешивается в эти процессы, но «с удовольствием наблюдает».

Ранее, как писал сайт Charter97.org, появилось видео взрыва в здании ФСБ в Ростове-на-Дону.

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