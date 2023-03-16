Белоруса укусила собака - он взыскал с ее хозяина более $2 тысяч 2 16.03.2023, 17:44

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иллюстративное фото

Хозяин выгуливал алабая без намордника и поводка.

Эта история произошла еще год назад, ее обстоятельствами поделилась пресс-служба Верховного суда. Мужчина выгуливал своего алабая без намордника и поводка. Алабай напал на мужчину и его собаку породы акита-ину.

В результате укусов белорус получил телесные повреждения, из-за которых ему пришлось обратиться в больницу и потом дополнительно купить лекарства примерно на 250 рублей для себя и своей собаки.

Он обратился в суд о взыскании морального вреда, планировал получить 10 000 рублей.

В суде хозяин собаку не отрицал, что его пес был без намордника, без поводка и что он покусала собаку истца. Однако настаивал, что истца покусал не алабай, а его собственная собака. Доказать этого он не смог, тем более что истец получил укусы, которые не могла сделать его собственная собака из-за невысокого роста.

Суд Гомельского района решил взыскать с ответчика в пользу истца компенсацию морального вреда в размере 5000 рублей и компенсировать 257 рублей, затраченных истцом на лекарства. Решение суда вступило в законную силу.

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