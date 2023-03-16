Полковник ВСУ: Путин и Лукашенко могут закопать в украинских болотах 15 тысяч своих военных 16.03.2023, 17:53

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Но это не изменит ход войны.

Полковник ВСУ Петр Черник в интервью сайту Charter97.org прокомментировал возможность повторного наступления на Киев из Беларуси:

— Давайте будем честными, Беларусь по факту находится в состоянии войны с Украиной. Ракетные удары по моему родному Львову производились с территории Беларуси. Большие группировки в начале полномасштабного вторжения, в феврале-марте, зашли как раз в Чернобыльскую зону. Они были смешанными — белорусско-российскими. Это факт.

Вопрос в том, отважится ли Лукашенко и дожмет ли его Путин на повторную сухопутную операцию. Но есть нюанс. В начале войны нас застали врасплох. Правда, что мы не были готовы к такой масштабной войне.

На данный же момент северная граница преобразована в такую специфическую линию Маннергейма. Там все заминировано и фортифицированно. Север украинско-белорусской границы — это леса и болота, а уже началась весна, которая будет теплой. Даже если они и решатся, то смогут идти только дорогами в сторону Киева или в сторону Западной Украины. Это вообще самоубийство.

Работать на дорогах мы научились. Мы вторая страна мира по запасам FGM-148 Javelin. Все, что там появится, мы перебьем, как орехи. Подчеркну, как орехи.

На данный момент в Беларуси развернута сухопутная группировка в границах 15-ти тысяч. Это три бригады. Если они пойдут в наступление, то для нас это будет болезненно и неудобно, но ход войны не переломает.

Для того, чтобы нам по-настоящему было больно, нужно 40 тысяч личного состава. Эти 40 тысяч требуют 825 танков, 2,5 тысячи бронированных машин, до 1000 стволов артиллерии и самое главное - авиационное прикрытие.

Начиная с апреля месяца российская авиация в наше авиационное пространство не заходит. Мы практически все сбиваем. Например, крылатые ракеты сбиваем с показателем от 70 до 90 процентов. Это очень высокий показатель. Наша противовоздушная оборона усиливается не с каждым месяцем, а с каждой неделей.

Если белорусско-российское группировки решат превратить в металлолом какие-то очередные авиационные комплексы, то мы не можем им в этом отказать.

Есть такой римский мыслитель Марк Цицерон. У него есть очень хорошее выражение — «Чем ближе крах империи, тем безумнее ее законы». Могут ли они пойти на этот сумасшедший шаг — 15 тысяч людей закопать в украинских болотах севера? Могут. Но на ход войны это не повлияет.

Мне кажется, что Лукашенко немного умнее Путина. Он кровавый диктатор в Беларуси, но не хочет переходить конечную границу. Если сухопутная фаза полноценно повторно пройдет, то это уже будет «черная черта».

Могу ошибаться, но, на мой взгляд, Путин осторожничает с зачисткой Лукашенко, потому что нужна альтернативная фигура. Белорусский народ в 2020-ом году показал, что он нация. Всплеск был, где гарантия, что при смене Лукашенко всплеск не повторится, а это уже будет очень серьезное поражение Путина. Это узел, который пока что не развязывается ни в плюс, ни в минус, но рано или поздно он развяжется.

Судьба и свобода Беларуси плотно связана с победой Украины в войне. Это только вопрос времени.

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