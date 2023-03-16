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Как сегодня выглядит фронт на окраинах Бахмута

  • 16.03.2023, 18:00
Как сегодня выглядит фронт на окраинах Бахмута

Украинские военные показали окрестности города-крепости.

Украинские военные показали окрестности города-крепости Бахмута, где идут активные боевые действия. Об этом сообщает 3-я украинская отдельная штурмовая бригада.

«Разрушены дома и безлюдные села. Оттепель в окопах и сырые поля. Так сегодня выглядит фронт на окраинах Бахмута», - отметили военные.

На видео видно, как защитники проезжают по улицу, на которой не осталось ни одного уцелевшего дома.

Также бойцы продемонстрировали окопы и позиции украинских военных, из которых они открывают огонь против российских захватчиков, которые вторглись на украинскую землю.

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