Как жестоко ошиблись насчет войны Карпенков, Тертель, Кочанова и другие

Как жестоко ошиблись насчет войны Карпенков, Тертель, Кочанова и другие5
- 16.03.2023, 18:28
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Провальные прогнозы и неправдивые заявления.
Недавно с момента начала войны России против Украины исполнился год. Давно стало понятно, что наши южные соседи не только смогли оказать эффективное сопротивление агрессору, но и имеют хорошие шансы на победу в войне. Но представители белорусского режима, не только в начале боевых действий, но и намного позже придерживались иного мнения.
UDF перечисляет их провальные прогнозы, а также заявления, весьма далекие от реальности.
Кочанова: «Те заявления, которые делают наши коллеги в Украине, неправомерны по отношению к Беларуси»
В январе 2022 года руководитель Совета Республики пыталась опровергнуть, что на территории Беларуси ведется подготовка к нападению на южных соседей.
«Те заявления, которые делают наши коллеги в Украине, неправомерны по отношению к Беларуси. Это просто недостойно, мне кажется, звания депутата, когда ты должен нести правду людям», – говорила Наталья Кочанова.
После начала войны она комментариев войны старается избегать.
Лукашенко: «Война продлится три-четыре дня»
За несколько недель до начала войны диктатор заявил, что Украина «никогда не будет» воевать с Беларусью и Россией, а если такая война будет, то она «продлится три-четыре дня», потому что в Украине якобы «некому воевать» против России и ее союзников.
А о военной силе США Александр Лукашенко сказал:
«Пока они там развернутся и пришлют сюда какие-то войска, мы уже будем стоять у Ла-Манша».
В августе правитель Беларуси дал очередной провальный прогноз:
«Война закончится скоро, а отвечать кому-то придется».
С тех пор прошло уже полгода.
Макей: «Ни одного военнослужащего, ни одной единицы боевой техники (России) не останется после учений»
За неделю до начала войны покойный руководитель МИД Владимир Макей уверял журналистов, что учения «Союзная решимость-2022» не таят никакой опасности для Украины.
«Ни одного военнослужащего, ни одной единицы боевой техники (России) не останется после учений», – сказал Владимир Макей.
Карпенков: «Победа неизбежна, она близка, сомнений в этом абсолютно никаких нет»
В середине марта прошлого года заместитель министра внутренних дел — командующий внутренними войсками МВД Беларуси Николай Карпенков искренне верил, что война закончится быстрой победой России.
«Русская армия — она непобедима. Это мы союзники, и наша армия вместе с российской — она непобедима. Но с отморозями такими, которые там находятся, с такими воюет артиллерия, с такими воюет стратегия военная, авиация и все остальное, и так далее. Я думаю, что в ближайшее время его или не будет вообще. И всего его окружения. Или они серьезно пересмотрят все свои вот эти вот глубинные взгляды. Но то, что победа неизбежна, она близка, сомнений в этом абсолютно никаких нет», – путанно сделал свой прогноз Карпенков.
В конце 2022 года он уже радовался, что белорусская армия в войне не участвует:
«И идет военная спецоперация высокой-высокой интенсивности. По оценкам специалистов Российской Федерации, интенсивность настолько высока, что на отдельных участках фронта превышает в два раза интенсивность боевых действий, которые были в Сталинграде. Ну, слава богу, нас это напрямую не касается».
Тертель: «До февраля 2023 года будет переломный момент»
В ноябре 2022 года руководитель КГБ Иван Тертель сделал прогноз:
«Если Российская Федерация качественно проведет мобилизацию, обеспечит свою группировку техническими средствами и передовыми вооружениями, то боевые действия вступят в ключевую фазу. По нашим оценкам, в период ноября этого года до февраля следующего будет переломный момент».
С тех пор российские войска не смогли оккупировать даже Бахмут, за который бьются очень давно.