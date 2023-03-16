Бывшего политзаключенного с онкологией снова задержали 16.03.2023, 18:57

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Алексей Романов

Он находится в ИВС.

16 марта в Калинковичском районе был задержан бывший политзаключенный Алексей Романов, он находится в ИВС, пишет «Радыё Свабода».

В конце 2020 года его осудили за оскорбление Лукашенко на год колонии. Полностью отбыв свой срок, Алексей вышел на свободу 23 ноября. После освобождения у Алексея забрали вторую группу инвалидности, хотя у него онкологическое заболевание.

Алексей не мог официально устроиться на работу в связи с отказами, подрабатывал на стройке и ремонте. В одной из деревень Калинковичского района Алексей помогал знакомой с ремонтом дома. Накануне, 15 марта, милиция искала его по месту регистрации в Гомеле. Со слов источника, сотрудники сказали, что должны забрать его «минимум на трое суток» «за события 2020 года».

Ему сказали взять с собой телефон для проверки «связи с запрещенными в Беларуси организациями». Сообщается, что Алексей объявил голодовку в знак протеста против незаконного задержания.

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